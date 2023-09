DJI Mini 4 Pro -kuvauskopterissa on nelisuuntainen törmäyksenestojärjestelmä ja se kykenee ottamaan 4K 100 fps -videota

DJI julkisti uuden minikopterin eli Mini 4 Pron. Se tarjoaa pitkälti samanlaiset ominaisuudet kuin viime vuoden Mini 3 Pro, mutta paria asiaa on viety eteenpäin.

Mini 4 Pro on nimensä mukaisesti pienikokoinen. DJI Mini 4 Pro on mitoiltaan ja painoltaan vain pienen juomatölkin kokoinen ja mahtuu vaikkapa takintaskuun. Siksi se on helppo pitää mukana ja ottaa käyttöön todella nopeasti. Se on EU-alueella C0-sertifioitu ja painoltaan alle 249 grammaa, joten sen normaaliin lennättämiseen riittää pelkkä rekisteröinti.

Kopteri kestää voimakkaitakin tuulia (10,7 m/s) ja yhdellä akulla minikopteri voi lentää peräti 34 minuuttia kerrallaan. Intelligent Flight Battery Plus -akulla saa nostettua lentoajan 39 minuuttiin, mutta tätä akkua ei myydä Euroopassa, sillä muuten paino menee yli 249 gramman.

Mini 4 Prossa on Mini 3 Pron tapaisesti 48 megapikselin kamera, joka laadukasta 1/1.3 tuuman CMOS-kuvakennoa, valovoimaista f/1.7-objektiivia, Dual Native ISO Fusion -valoherkkyyttä ja RAW- tai D-Log M -väritiloja yli miljardilla värillä.





Kopterin gimbaali kääntyy tarvittaessa 90 astetta, jolloin kopterilla voi kuvata myös pystykuvia helposti.

Videon osalta Mini 4 Pro tarjoaa nyt mahdollisuuden kuvata 4K-tarkkuudella 100 fps:n nopeudella tai Full HD -tarkkuudella 200 fps:n nopeudella.

Mini 4 Pro parantaa lentoturvallisuutta. Tässä kopterissa on nelisuuntainen törmäyksenestojärjestelmä ja APAS 5.0 -väistötoiminto, jotka löytyvät myös pari kuukautta sitten julkaistusta DJI Air 3 -kopterista. Mini 3 Prossa on kolmisuuntainen törmäyksenesto ja APAS 4.0 -väistötoiminto.

Lisäksi korkeusrajoittimet sekä automaattinen nousu, lasku ja kotiinpaluu parantavat lentoturvallisuutta entisestään Mini 4 Pron kohdalla.

Uudessa mallissa on käytössä O4-videonsiirtojärjestelmä, joka kykenee siirtämään videokuvaa jopa 20 kilometrin päähän.

Tarkempaa vertailua eri mallien kohdalla voi tehdä DJI:n vertailussa.

DJI Mini 4 Pro on saatavana kahdella vaihtoehtoisella ohjaimella. DJI RC 2 -ohjaimessa on 5,5 tuuman oma näyttö, joka on helppokäyttöinen eikä lennättämiseen tarvita lainkaan älypuhelinta. Kopteri on saatavana myös edullisemmalla DJI RC-N2 -ohjaimella, johon voi liittää Android- tai iOS-älypuhelimen ja hyödyntää helppokäyttöistä DJI Fly -sovellusta sekä älypuhelimen näyttöä.

DJI Mini 4 Pro RC-N2 ja DJI Mini 4 Pro RC 2 tulevat myyntiin 829 ja 1 029 euron kuluttajahintoihin.



DJI Mini 4 Pro Fly More Combo RC 2 on saatavana 1 169 euron kuluttajahintaan sisältäen perusmallin lisäksi kaksi lisäakkua, niiden latausyksikön, lisäroottorit ja kantolaukun.

DJI Mini 4 Pro Wide-Angle Lens tulee myyntiin 35 euron kuluttajahintaan. Minikopteriin on saatavana kattava valikoima muitakin lisätarvikkeita.