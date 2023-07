DJI Air 3 -kuvauskopterissa on kaksi 48 megapikselin kameraa

DJI:ltä löytyy kattava valikoima erilaisia kuvauskoptereita. Valmistajan uusin malli DJI Air 3 sisältää kaksi 48 megapikselin kameraa monipuolisempaan kuvaamiseen.

Kameroiden 1/1.3-tuumaiset CMOS-kennot ovat samankokoisia, mutta niiden polttoväleillä on eroa. Tämä mahdollistaa entistä moninaisemmat kuvausmahdollisuudet valokuviin ja videoihin.

Pääkameran lisäksi tarjolla on erillinen kolminkertaisella zoomilla varustettu telekamera. Laajakuvalinssi kykenee 2,4 mikrometrin pikselikokoon F1.7 aukolla ja kykenee myös 2,4 mikrometrin pikselikokoon F2.8 aukolla.

Kuvauskopterilla onnistuu 4K-tarkkuuden HDR-videon kuvaaminen 60 kuvan sekuntinopeudella tai jopa 100 kuvan sekuntinopeudella päivittyvää videokuvaa ilman HDR-tallennusta. Molemmat kamerat tukevat 10-bittisiä D-Log M- ja HLG-väritiloja.

DJI Air 3 on myös Air-malliston ensimmäinen pystymuotoista 2.7K-videokuvaa (9:16) tukeva kuvauskopteri. Sen ansiosta videokuvaa voidaan jakaa helposti sosiaalisen median palveluihin. Vastaavaa pystykuvaa tarjotaan DJI:n osalta esimerkiksi Mini 3- ja Mini 2 SE -kuvauskoptereissa.





DJI Air 3 sisältää lisäksi FocusTrack-tekniikan, joka auttaa kohteiden kuvaamisessa. Sen sisältämät Spotlight 2.0-, ActiveTrack 5.0- ja Point of Interest 3.0 -tekniikat auttavat paitsi kuvauskohteen säilyttämisessä kameran keskiössä, myös näiden automaattisen seuraamisen liikkuvaa kohdetta kuvatessa.

DJI:n uusin kopteri painaa 720 grammaa ja se tarjoaa jopa 46 minuutin lentoajan.

Lentäminen on turvallista, sillä DJI Air 3 on myös Air-malliston ensimmäinen, jossa on monisuuntainen havainnointijärjestelmä.

Tämän ja APAS 5.0 -tekniikan ansiosta kopteri havaitsee esteet edestä, takaa, sivuilta, ylhäältä ja alhaalta, ja osaa näin kiertää esteet niihin törmäämättä tai tarvittaessa pysähtyä kokonaan. Uuden sukupolven O4-videonsiirtojärjestelmä kykenee siirtämään videokuvaa jopa 20 kilometrin päähän. Kuvansiirtotekniikan ansiosta järjestelmä parantaa myös lentoturvallisuutta.





DJI Air 3 tulee myyntiin välittömästi 1 139 euron kuluttajahintaan ja sisältää näytöttömän RC-N2-ohjaimen, kopterin ladattavan akun, ylimääräiset roottorilavat sekä kaikki lennättämiseen ja käyttöön tarvittavat työkalut ja johdot.

Tarjolla on myös pari muuta vaihtoehtoa.

DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC-N2) maksaa 1 399 euroa ja sisältää kaikki peruspaketin varusteet sekä kaksi lisäakkua, niiden latausyksikön, kolme roottorilapasettiä ja kantolaukun.

DJI Air 3 Fly More Combo (DJI RC 2) puolestaan kustantaa 1 599 euroa ja sisältää näytöllisen DJI RC 2 -ohjaimen, kaikki peruspaketin tarvikkeet sekä kaksi lisäakkua, niiden latausyksikön, kolme roottorilapasettiä ja kantolaukun.

Tarkemmat tiedot näet täältä.