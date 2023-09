HS: Suomessa poliisi haluaa pääsyn passien sormenjälkitietoihin

Helsingin Sanomien mukaan Sisäministeriö on aloittamassa lainsäädäntöhankkeen, jossa selvitetään miten poliisille saataisiin pääsy kansalaisista kerättyihin biometrisiin tietoihin, kuten sormenjälkiin.

Sisäministeriö perustelee lainsäädännön muutostarvetta kaikkein vakavimpien rikosten selvittelyn tarvetta. Esimerkkeinä tällaisesta sisäministeriön erityisasiantuntija mainitsee HS:lle mm. haavoittuvimpiin ihmisiin kohdistuvat seksuaalirikokset sekä henkirikokset.

Mikäli lainsäädäntöä päädyttäisiin muuttamaan, sallittaisiin poliisille ja keskusrikospoliisille pääsy mm. passeihin ja henkilökortteihin kytkettyihin biometrisiin tunnistetietoihin. Sormenjälkien lisäksi tällaisia kerättyjä tietoja ovat myös henkilökorttien ja passien valokuvat.

Ensimmäinen selvitys aiheesta aloitettiin jo kesällä 2021, jolloin eduskunta ohjeisti sisäministeriötä selvittämään, voitaisiinko biometrisiä tunnistetietoja ylipäätään käyttää rikosten selvittelyyn.



Euroopan perusoikeusvirasto (FRA) on jo vuonna 2018 ottanut kantaa, että biometrisiä tietoja ei ylipäätään pitäisi säilyttää minkään viranomaisen järjestelmässä. FRA on suositellut (PDF), että sormenjälkitiedot tuhottaisiin järjestelmistä heti, kun ne on kopioitu anottavan passin mikrosirulle.

Vuonna 2021 aloitetun selvityksen perusteella sisäministeriö on kuitenkin tullut lopputulokseen, että biometristen tietojen siirtämisessä myös poliisin käyttöön ei ole ehdottomia esteitä laissa, kunhan huomioon otetaan mm. EU-lainsäädäntö ja EU:n kansalaisilleen takaamat perusoikeudet.

Suomessa on aiemminkin laajennettu hyvin kapeaksi rakennettuja teknisiä järjestelmiä. Suomen aikanaan paljon kohua aiheuttanut ns. lapsipornosuodatin otettiin alunperin käyttöön vuonna 2006, vaikka se sisälsi paljon ongelmia. Tuolloin lakia perusteltiin sillä, että se keskittyy vain estämään hirveintä mahdollista verkosta löytyvää sisältöä.

Vuonna 2012 samaa estolistaa kuitenkin laajennettiin siten, että teleoperaattori Elisa määrättiin estämään liikenne The Pirate Bay -sivustolle oikeuden päätöksellä. Vuonna 2018 silloinen hallitus pyöritteli ajatusta, jossa estolistoilla estettäisiin kansalaisten pääsy ulkomaisille vedonlyöntisivustoille.

Sisäministeriön hanke lakien muuttamiseksi biometriikan osalta valmistuisi aikaisintaan vuonna 2025.