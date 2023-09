Panasonicilta pelaajille suunnattu langaton puettava kaiutinjärjestelmä

Panasonic julkisti GNW10 SoundSlayer -nimeä käyttävän kaiutinjärjestelmän, joka on puettavaa mallia ja suunnattu pelaajille. Kyseessä on päivitys parin vuoden takaiseen järjestelmään, mutta uusi malli on nyt langaton.

GNW10 SoundSlayer asetetaan hartioiden päälle eli korvat jäävät vapaaksi. Järjestelmässä on neljä 38 mm:n kaiutinta, jotka on järjestetty etu- ja takapuolelle. Panasonicin mukaan GNW10 luo realistisen äänikokemuksen.

Kotelo on 60 prosenttia suurempi edeltäjään verratessa, jonka ansiosta basso on aiempaa voimakkaampaa.

Laitteessa on myös pari mikronia, joiden kautta voi keskustella pelikavereille.

GNW10 hyödyntää Panasonicin omaa langatonta teknologiaa, joka pitää viiveen alle 20 millisekunnissa. Perinteisellä Bluetooth-yhteydellä viive voisi olla selvästi suurempi. Järjestelmä toimii tietokoneiden ja konsoleiden kanssa.

GNW10:ssä on useita äänitiloja eri pelityypeille, kuten roolipeleille, ammuntapeleille ja seikkailupeleille. Esimerkiksi ensimmäisen persoonan ammuntapelitilassa Panasonicin mukaan pelaaja kuulee askeleet paremmin.



GNW10 SoundSlayer maksaa 299 dollaria ja kaiutin tulee saataville lokakuun lopussa. Suomen saatavuudesta ei ole tietoa.

Puettavat kaiuttimet eivät ole mitenkään uusia asia. Vastaavanlaisia tuotoksia on nähty muun muassa Sonyn toimesta.