Chromecast with Google TV ja BRAVIA XR A95L saivat PS Remote Play -tuen etäpelaamiseen

Sony on ilmoittanut, että Sony Interactive Entertainmentin (SIE) kehittämä PS Remote Play -ominaisuus on nyt saatavilla BRAVIA XR A95L -televisioihin ja Chromecast with Google TV 4K-laitteille PS Remote Play app for Android TV -sovelluksella.

Ilmeisesti PS Remote Play app for Android TV -sovellusta voi käyttää myös muillakin laitteilla, joissa on Android TV 12 -versio tai uudempi, mutta virallisesti vain nämä kaksi edellä mainittua laitetta ovat tuettuna tässä vaiheessa. Sony huomauttaa, että muilla laitteilla sovelluksen suorituskyky saattaa olla heikompi.

PS Remote Playn avulla voi pelata PS4- ja PS5-pelejä muilla laitteilla, jotka ovat samassa verkossa tai käyttävät mobiilidatayhteyttä. Pelien suoratoistamiseen toisiin laitteisiin tarvitaan PS4- tai PS5-konsoli.

Eli käytännössä konsoli voi olla kytkettynä johonkin muuhun televisioon tai tietokoneen näyttöön, mutta pelin saa näkymään toisessa televisiossa Chromecast with Google TV -laitteen avulla tai suoraan tämän vuoden A95L QD-OLED -televisiossa.



PS Remote Play -etäkäyttöä hyödynnetään myös Sonyn tuoreessa PlayStation Portal -käsikonsolissa. Lisäksi ominaisuutta voi hyödyntää Android- ja iOS-puhelimilla sekä tietokoneilla.