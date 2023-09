Ultimate Earsin EPICBOOM -kaiutin toistaa ääntä 360 asteen säteellä ja kelluu vedessä

Oheislaitteiden valmistaja Logitechin omistama Ultimate Ears julkisti EPICBOOM -matkakaiuttimen.

Kaiutin toistaa ääntä 360 asteen säteellä ja sitä voi käyttää ulkona ja sisällä.

Ultimate Ears EPICBOOM on nyt saatavilla valkopunaisena ja mustakeltaisena 379 euron kuluttajahintaan.

"Suunnittelemme tuotteemme asiakkaamme ja heidän elämäntyylinsä mielessämme", kommentoi Ultimate Earsin toimitusjohtaja Jonah Staw. "Asiakkaamme haluavat jyhkeää äänentoistoa helposti kannettavassa muodossa ja juuri tähän tarpeeseen EPICBOOM myös vastaa. Kaiutin toistaa ääntä korkealuokkaisesti Ultimate Earsille ominaisella tavalla ja enemmän kuin riittävällä äänenvoimakkuudella. Olemme innoissamme saadessamme tuotteen osaksi valikoimaamme, sillä se eittämättä on mukana elämää suuremmissa ja eeppisissä hetkissä."

EPICBOOM-kaiuttimen ovaalimainen tölkkimuotoilu mahdollistaa entistä paremman akustiikan, äänenvoimakkuuden ja selkeyden, jonka tukena on 4,6 tuuman bassoelementti tuomassa syvyyttä alataajuuksiin.





Kaiutinta voi käyttää vaikkapa uima-altaassa, sillä se on saanut IP67-luokituksen ja se on suunniteltu kelluvaksi. EPICBOOM-kaiuttimen pinnoite on sataprosenttisesti kierrätettyä polyesterikangasta ja vähintään 59 prosenttia kaiuttimen muoviosista on valmistettu kierrätysmuovista.

Kaiutin toistaa ääntä yhdellä latauksella jopa 17 tunnin ajan. Kaiuttimessa on merkkivalo akunvaraukselle ja USB-C-liitäntä lataamista varten. Tältä osin eteenpäin on menty, sillä vielä vuosi sitten julkaistussa WONDERBOOM 3 -kaiuttimessa on käytössä vanha Micro-USB -liitäntä.

Langaton Bluetooth-yhteys toimii jopa 55 metrin etäisyydelle ja on yhteensopiva useimpien Bluetooth-äänilähteiden kanssa. Käyttöönotto on helppoa NFC-yhteensopivien puhelinten kanssa, sillä yhteys puhelimen ja kaiuttimen välillä muodostuu automaattisesti kevyellä kosketuksella.

BOOM-sovelluksen kautta voi hyödyntää PartyUp-toimintoa. Sen avulla voi yhdistää useamman Ultimate Ears -kaiuttimen yhdeksi kokonaisuudeksi.