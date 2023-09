Disney+ -suoratoistopalvelussa nyt hyvä tarjous: kolmen kuukauden ajan hinta vain 1,99 euroa kuukaudessa

Disney+ -suoratoistopalvelussa on tällä hetkellä tarjolla mainio syystarjous uusille ja palaaville asiakkaille.

Uudet ja palaavat asiakkaat, joilla ei ole tällä hetkellä aktiivista tilausta käynnissä, voivat ottaa palvelun käyttöön edullisella hinnalla. Rajallisen ajan palvelun voi tilata kolmeksi kuukaudeksi vain 1,99 eurolla kuukaudessa.

Normaalisti kuukausitilaus maksaa 8,99 euroa kuukaudessa. Tarjous voimassa 20.9.2023 klo 23:59 asti.

Luvassa on toki muutoksia hintoihin, joista palvelu on jo tiedottanut. Jos tämän kolmen kuukauden tarjousjakson hyödyntää, sen jälkeen tilaus jatkuu 10,99 euron kuukausihinnalla. Korkeampi hinta on siis palvelun uusi hinta, joka astuu kaikilla voimaan myöhemmin tänä vuonna.





Palvelun voi myös tällä hetkellä tilata vuodeksi 89,90 euron hinnalla. Tuohonkin on luvassa muutosta, sillä vuositilauksen hinta nousee 109,90 euroon.

Tarjouksen voi ottaa käyttöön palvelun etusivun kautta.