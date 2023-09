Logitechin kevyt G PRO X SUPERLIGHT 2 -pelihiiri sai uuden sensorin ja lataus tapahtuu USB-C:n kautta

Logitech julkisti Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2 -pelihiiren, joka toimii seuraajana kolmen vuoden takaiselle ensimmäiselle G PRO X Superlightille. Samalla pelaajille julkaistiin Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED -pelinäppäimistö.

Uudet laitteet on suunniteltu kilpapelaajan tiukat vaatimukset mielessä. Keskeisiä ominaisuuksia ovat huippuluokan suorituskyky, tarkkuus ja miellyttävä muotoilu, jotka kaikki vaikuttavat pelisuorituksiin. Laitteiden kehityksessä on hyödynnetty peliammattilaisia.

Uusi pelinäppäimistö ja pelihiiri täydentävät aiemmin tänä vuonna julkistettuja Logitech G PRO X 2 LIGHTSPEED -pelikuulokkeita. Samalla myös pelikuulokkeista julkaistiin pinkki värivaihtoehto. Samoista pelikuulokkeista on jo aiemmin tullut myyntiin mustat ja valkoiset mallit.

Näin koko uudistetun PRO-tuoteperheen voi halutessaan hankkia yhdellä ja samalla värisävyllä tai halutessaan yhdistellä eri värejä haluamallaan tavalla.

"Uusi kiehtova PRO-mallistomme juontuu tinkimättömästä pyrkimyksestä tuoda pelaajille huippuunsa hiotut ja suorituskykyiset oheislaitteet, jotka vastaavat eliittitason peliammattilaisten ja muiden korkeatasoisten kilpapelaajien vaatimuksiin", kommentoi kilpapelipuolen tuotepäällikkö Brent Barry. "Nämä tuotteet ovat upeita esimerkkejä omistautuneisuudestamme suorituskyvyn, nopeuden ja luotettavuuden kehittämisessä. Tämän on mahdollistanut pitkäkestoinen yhteistyö peliammattilaisten kanssa. Heidän palautteensa avulla olemme voineet hioa ja parannella tuotteitamme. Näin voimme taata parhaan mahdollisen toimivuuden ja laadun sekä ensiluokkaiset innovaatiot pelituotteissa."

Logitech G PRO X SUPERLIGHT 2

G PRO X SUPERLIGHT 2 on hyvin kevyt, sillä hiirellä on painoa vain 60 grammaa. Paino on tullut edeltäjästä hieman alaspäin, sillä alkuperäinen hiiri painaa 63 grammaa.

Ulkoisesti uusi hiiri muistuttaa vahvasti ensimmäistä mallia eli hiiren kuoreen ei ole tehty minkäänlaisia reikiä painon laskemiseksi.





Tarjolla on edelleen viisi painiketta eli kahta painiketta hallitaan peukalolla.

Hiiressä on nyt uusi Hero 2 -sensori, joka kykenee jopa 500 tuuman sekuntinopeuteen ja peräti 32 000 DPI-tarkkuuteen.

Hiiri toimii langattomasti LIGHTSPEED-tekniikalla ja sen päivitysnopeus on 2 000 hertsiä. Pohjassa on PTFE-tassut.

Edeltäjään nähden myös akunkesto on parantunut, sillä virtaa riittää nyt jopa 95 tunniksi, kun ensimmäisen mallin akunkestoksi luvattiin 75 tuntia. Lataus tapahtuu nyt nykyaikaisesti USB-C:n kautta, kun ensimmäisessä mallissa käytetään vanhaa Micro-usb -liitäntää. Tarjolla on myös langaton lataus POWERPLAY-hiirimaton kautta.

Hiiri tulee myyntiin kolmella eri värivaihtoehdolla, jotka ovat musta, valkoinen ja pinkki.

Hintaa on 169 euron verran. Ensimmäinen versio tuli saataville 149 eurolla.

Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED

Toinen tänään julkistettu uutuus on Logitech G PRO X TKL LIGHTSPEED -pelinäppäimistö.

Kyseessä on TKL-näppäimistöstä eli numeronäppäimistö on jätetty pois. Näppäimistö on siis pienempi, joten hiirelle jää enemmän tilaa.

Näppäimistön voi valita kolmella eri värillä eli mustana, valkoisena ja pinkkinä sekä kahdella kytkinvaihtoehdolla, jotka ovat taktiilit GX Brown- ja lineaariset GX Red -kytkimet. Jostain syystä klikkaavia GX Blue -kytkimiä ei ole tarjolla pohjoismaisella näppäinasettelulla.

Näppäimistön kytkimet eivät ole vaihdettavissa. Tällainen ominaisuus löytyy vuoden 2019 G Pro X -pelinäppäimistöstä.

Kytkimien päällä on PBT-hatut, jotka voi halutessaan vaihtaa muiden valmistajien valmistamilla vaihtoehdoilla. Näppäimistöstä löytyy LIGHTSYNC RGB -valaistus.

Tarjolla on myös omat toimintopainikkeet äänen- ja videotoistoon sekä äänenvoimakkuuden vierityspainike.





G PRO X TKL LIGHTSPEED -näppäimistö on langaton ja siinä on käytössä Logitechin LIGHTSPEED-teknologia. LIGHTSPEED-vastaanottimen lisäksi näppäimistö voidaan liittää tietokoneeseen myös langattomalla Bluetooth-yhteydellä tai mukana tulevalla USB-C/USB-A-kaapelilla.

Akunkesto yltää noin 50 tuntiin.

Näppäimistön hinta on 229 euroa.