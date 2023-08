Valokuitusen avoin valokuituverkko ulottuu nyt jo yli 200 000 kotitalouteen - tavoite saavutettiin pari vuotta etuajassa

CapMan Infran ja Telia Companyn omistama Valokuitunen Oy perustettiin vuonna 2020 ja tuolloin valokuituyhteyksiä taajamien koteihin ja yrityksiin valtakunnallisesti rakentava yritys kertoi, että sen tavoitteena oli kasvattaa verkko ulottumaan 200 000 kotitalouteen vuoteen 2025 mennessä.

Nyt Valokuitunen tiedottaa, että sen avoin valokuituverkko ulottuu tuohon määrään. Valokuitusen rakentamaa verkkoa on kaiken kaikkiaan saatavilla 80 paikkakunnalla ympäri maata. Kesän aikana verkkoa on rakennettu alihankkijoiden kanssa noin 30 kunnan alueella, ja tämän vuoden aikana 75 000 kotia on liitetty verkon piiriin.

Valokuitunen on investoinut verkon rakentamiseen merkittävästi ja aiemmin kesällä yritys ilmoitti saaneensa uuden rahoituspaketin.

"Tavoitteemme verkon laajuudesta täyttyi kolmessa vuodessa. Valokuitusen verkkoinvestoinnit nousevat tänä vuonna lähes 100 miljoonaan. Olemme Suomessa ylivoimaisesti eniten tänä vuonna kiinteään tietoliikenneinfraan investoiva yritys", toimitusjohtaja Heikki Kaunisto kertoo.

Valokuitunen rakentaa avointa valokuituverkkoa, joka tarkoittaa, että asiakkaalla on mahdollisuus valita palvelunsa usean eri tarjoajan valikoimasta. Valokuitusen verkossa asiakas tilaa erikseen kuituyhteyden ja sen lisäksi tarvittavan nettiyhteyden. Nettiyhteys hankintaan vasta sitten, kun valokuituyhteys on käyttövalmis.



"Norjassa parhaillaan avataan suljettuja valokuituverkkoja, jotta kuluttajien nettipalveluiden hinnat eivät karkaisi käsistä. Suomessa viranomaiset ovat kertoneet, että meillä ei vastaavaa pakotettua avaamista voida tehdä. Siksi kuluttajan on syytä olla tarkkana, ettei tule sitoutuneeksi loppuelämäksi ratkaisuun, jolle ei ole riittävän laadukasta muuta vaihtoehtoa", Kaunisto toteaa.

Aiemmin tänä vuonna Valokuitunen aloitti yhteistyön kodinelektroniikkaketju Gigantin kanssa, jonka ansiosta Valokuitusen tuotteet ja palvelut ovat nyt hankittavissa kaikista Gigantin myymälöistä.

Valokuituverkon rakentaminen Suomessa on parhaillaan kovassa nosteessa ja siihen laitetaan rahaa runsaasti. Esimerkiksi Elisa tiedotti hiljattain laittavansa 200 miljoonaa euroa verkon rakentamiseen tulevien vuosien aikana.