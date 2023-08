Razerin Androidia käyttävä kannettava pelilaite nyt saatavilla Euroopassa - hinta 499,99 euroa

Razerin viime vuoden lokakuussa julkaisema Edge -käsikonsoli tulee nyt saataville Euroopassa. Alkuvuodesta myyntiin tullut laite on tähän asti ollut saatavilla vain Yhdysvalloissa.

Laite maksaa Razerin verkkokaupassa 499,99 euroa. Kyseessä on Wifi-versio eli omaa verkkoyhteyttä siihen ei saa.

Edgessä on 6,8-tuumainen AMOLED -kosketusnäyttö Full HD+ -tarkkuudella (2400 x 1080) ja 144 hertsin virkistystaajuudella. Suorituskyvystä vastaa Qualcomm Snapdragon G3x Gen 1 -piiri ja sen parina on 6 gigatavua LPDDR5 -muistia. Sisäistä UFS 3.1 -tallennustilaa on 128 gigatavua ja sitä saa laajennettua muistikortilla.

Laitteessa on myös 5000 mAh akku, stereokaiuttimet, kaksi mikrofonia, 5 megapikselin etukamera Full HD -videokuvauksella, Wifi 6E, Bluetooth 5.2, USB-C ja 3.5 mm:n kuulokeliitäntä.





Edge on käytännössä Android-tabletti ja siinä on pelaamista varten irrotettavat Kishi V2 Pro-ohjaimet. Tähän mennessä ohjaimia ei ole saanut ostettua erikseen, mutta nyt saa. Pelkät ohjaimet maksavat 149,99 euroa.

Razer Edgellä voi pelata Android-pelejä, mutta enimmäkseen sitä käytetään pilvipelipalveluiden kanssa.