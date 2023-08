YouTuben etusivu saattaa pian olla tyhjä, jos YouTube-historia on poissa käytöstä

YouTube on tehnyt muutoksen siihen, miten videopalvelu ehdottaa katseltavaa, jos historiaa ei käytetä.

YouTube kertoo tukisivuillaan, että jos sinulla on YouTube-katseluhistoria pois päältä eikä sinulla ole merkittävää aikaisempaa katseluhistoriaa, ominaisuudet, jotka edellyttävät katseluhistoriaa videosuositusten antamiseen, poistetaan käytöstä tästä päivästä alkaen.

Poissa päältä oleva historia vaikuttaa etenkin YouTuben etusivuun.

Se saattaa näyttää hyvin erilaiselta, sillä katselijalle saatetaan näyttää vain hakupalkki ja vasemmalla puolella oleva valikko ilman suositeltujen videoiden syötettä.

Muuten etusivu on tyhjä.

YouTube kertoo, että tämä asetus astuu hiljalleen voimaan ja tulee kaikille seuraavien kuukausien aikana.

Muun muassa Redditissä on jo kommentoitu, että asetus on tullut voimaan ja etusivu on täysin tyhjä.







Tyhjä YouTuben etusivu, sillä historia ei ole käytössä. Kuva: Reddit / APileOfLaundry.

YouTuben mukaan tämä "uusi kokemus" julkaistaan siksi, että YouTube voi tehdä selvemmäksi, mitkä YouTuben ominaisuudet perustuvat katseluhistoriaan tarjotakseen videosuosituksia ja tehdäkseen siitä virtaviivaisemman niille käyttäjille, jotka haluavat tehdä hakuja suositusten selaamisen sijaan.

Omaa asetusta voi helposti muuttaa Googlen omat tapahtumat -asetuksista.