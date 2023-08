Ankerin Prime-sarja sisältää muun muassa varavirtalähteen, joka lataa jopa 250 watin teholla

Erilaisista mobiililaitteiden latausratkaisuista tunnettu Anker julkisti Prime -sarjan laitteet, joilla saa täytettyä nopeasti ja samanaikaisesti useita laitteita kerralla. Laitteissa hyödynnetään galliumnitridia (GaN), joka tekee latureista energiatehokkaita ja vähemmän lämpöä tuottavia.

Varavirtalähteiden osalta tarjolla on 27 650 mAh akkupankki, joka lataa jopa 250 watin teholla laitteita.

Tässä suuressa varavirtalähteessä on kaksi USB-C -liitäntää ja yksi USB-A, joita voi samanaikaisesti hyödyntää laitteiden akkujen täytössä. Varavirtalähde tukee PD 3.1 -tekniikkaa.

Yksittäinen USB-C antaa ulospäin jopa 140 watin tehon. Kahta laitetta ladatessa toinen USB-C antaa ulos 140 wattia ja toinen 100 wattia. Kolmea porttia käytettäessä yksi USB-C lataa 140 watin teholla, toinen 92 watin teholla ja USB-A 18 watin teholla eli yhteensä 250 watin teholla samanaikaisesti.



Myös itse varavirtalähteen lataaminen on tehokasta, sillä se tukee jopa 170 watin latausta, kun sitä ladataan samanaikaisesti kahta USB-C -liitäntää käyttäen. Lisäksi saatavilla on 100 watin latausalusta varavirtalähteelle ja tässä alustassa on myös kolme muuta porttia muiden laitteiden lataukseen.

Prime 250W akkupankissa on näyttö, joka näyttää tietoja muun muassa latauksesta. Lisäksi varavirtalähdettä voi hallita oman sovelluksen kautta, sillä varavirtalähteessä on Bluetooth. Sovellus muun muassa optimoi latausta ja sen avulla voi paikantaa varavirtalähteen.

Uudesta Prime-varavirtalähteestä löytyy myös 20 000 mAh:n vaihtoehto 200 watin latauksella ja kolmella portilla sekä 12 000 mAh:n vaihtoehto 130 watin latauksella ja kahdella portilla.

Työpöydälle tarkoitettu Anker Prime 240W -laturi sisältää neljä porttia, joiden avulla saa ladattua läppärin, tabletin, puhelimen ja muut tarvikkeet samanaikaisesti. Yksittäisestä portista irtoaa enintään 140 watin teho Power Delivery 3.1 -teknologiaa hyödyntäen.

Laturi hyödyntää ActiveShield 2.0 -tekniikkaa, joka seuraa jatkuvasti lämpötilaa ja siten tarjoaa optimaalisen suorituskyvyn lataukseen.

Suoraan pistorasiaan kytkettäviä vaihtoehtoja ovat 100 watin laturi kolmella portilla sekä 67 watin laturi kolmella portilla. Lisäksi tarjolla on 6-in-1 -latausasema kahdella pistorasialla, kahdella USB-C -liitännällä ja kahdella USB-A -liitännällä.

Latauslaitteet ovat nyt saatavilla Ankerin sivuilta. Esimerkiksi 250 watin varavirtalähteelle on laitettu hintalapuksi 179,99 dollaria ja työpöydälle suunnatulle Anker Prime 240W -laturille on annettu 199,99 dollarin hinta. Suomen saatavuudesta ei ole tietoa.