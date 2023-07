PlayStation 5:n Spider-Man 2 -paketin ennakkomyynti alkoi

Sony julkisti hiljattain Spider-Man 2 -teemaisen PlayStation 5 -konsolin ja DualSense -ohjaimen. Nyt tämän paketin ennakkomyynti on alkanut Suomessa.

Kyseessä on tavallisesta PS5 -konsolista, mutta sen väritys on erilainen. Toisella puolen konsolia väritys on punainen ja siinä on Spider-Man-logo. Toiselta puolen väritys on musta logon kera.

Samainen väritys ja logo löytyy myös DualSense-ohjaimessa. Ohjaimessa on oikealla puolella punaista väritystä, mutta muuten ohjain on musta. Keskellä on logo.







PS5 Console – Marvel's Spider-Man 2 Limited Edition -paketti on nyt ennakkomyynnissä ja Suomessa sitä saa ainakin Gigantin kautta 689 euron hinnalla.

Paketissa on konsoli, ohjain ja kuponki itse peliin. Peli julkaistaan 20. lokakuuta.

Sony tuo myös erikseen Spider-Man 2 -teemaiset vaihdettavat värikuoret ja ohjaimen myyntiin 1. syyskuuta alkaen.

Sony Interactive Entertainment tiedotti juuri, että se on myynyt yli 40 miljoonaa PS5-konsolia.