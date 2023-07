Spotify nostamassa hintojaan, jälleen kerran

Spotify on hämmentävä yritys, sillä firma ei ole koskaan tehnyt voittoa. Päinvastoin, se on takonut välillä miljoonien, välillä satojen miljoonien tappioita vuodesta vuoteen.

Tähän saakka tappiolla kyntäminen on onnistunut, kun sijoittajat ovat luottaneet yhtiön tulevaisuuteen jossain kaukana horisontissa - ja lainarahakin on ollut edullista. Mutta rahahanojen kiristyessä korkojen nousun myötä, on paine voitolliseksi vääntäytymiselle entistä suurempi.

Pitkälti tämän vuoksi Spotify on jälleen kerran nostamassa tilaushintojaan. Ensimmäisenä hinnat nousisivat Wall Street Journalin mukaan (maksumuuri) Yhdysvalloissa. Jenkkien halvin hinta nousisi huhujen mukaan 10,99 dollariin kuukaudessa, nykyisestä 9,99 dollarin tasosta.

Suomessa perushinnat nousivat viimeksi vuonna 2021, jolloin halvimman tilausmuodon hinta pomppasi 9,99 eurosta 10,99 euroon kuukaudessa. Sittemmin etenkin perhetilauksen hinta on hiipinyt vielä ylöspäin: perhetilaus maksaa Suomessa nykyisin 18,99 euroa kuukaudessa.



WSJ:n tietojen mukaan hinnat tulevat nousemaan todennäköisesti myös Suomessa, sillä Spotify aikoo tarkastella hintojaan kymmenillä eri markkina-alueilla. Hintojen tarkastelu ei ole ihmiskunnan historiassa kovinkaan usein tarkoittanut hintojen laskemista.

Spotify teki 156 miljoonan dollarin tappiot pelkästään vuoden 2023 ensimmäisellä vuosineljänneksellään (PDF).