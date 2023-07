Valmet lisättiin Clop-ryhmän MOVEit-hyökkäyksen uhriksi

CL0P #ransomware group added 9 new victims to their #darkweb portal.



- TJX Companies Inc 🇺🇸

- Vitesco Technologies 🇩🇪

- Valmet 🇫🇮

- Fortescue 🇦🇺

- DESMI 🇩🇰

- Crum & Forster 🇺🇸

- Compucom 🇺🇸

- Sierra Wireless 🇨🇦

