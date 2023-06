K-Lataus kattaa vuoden lopussa yli 300 latausasemaa

K-Auton sähköautojen latausverkosto K-Lataus saa tämän vuoden aikana 100 uutta asemaa eli vuoden lopussa asemia pitäisi olla yli 300 kappaletta ympäri Suomen. Myös viime vuonna K-Lataus sai 100 uutta asemaa ja viime vuoden lopussa asemia oli noin 200 kappaletta.

Lisäksi K-Latauksen nykyisen verkoston noin 50 latausaseman tehoja kasvatetaan ja latauspisteiden määrää lisätään. Yhteensä vuoden aikana on luvassa lähes 400 uutta suurteholatauspistettä.

K-Auton tavoitteena on, että vuoden 2023 loppuun mennessä K-Lataus-asemat palvelevat sähköautoilijoita lähes 1800 latauspisteellä.

"Latausten painopiste on siirtynyt entistä vahvemmin suurteholataukseen. Tähän kehityskulkuun vastaamme vuoden 2023 kasvusuunnitelmilla. Verkostomme laajenee merkittävästi paitsi latausasemien määrällä mitattuna, mutta myös tehojen määrää kasvattamalla. Kun yhä useampi Suomen teillä kulkeva auto on sähköauto, suurteholatauksen suosio kasvaa merkittävästi myös tulevina vuosina", K-Latauksesta vastaava Iiro Määttänen arvioi.

K-Auto myös kertoo alkuvuoden 2023 tammi-toukokuu olleen vilkasta K-Lataus-asemilla. Vastaavaan ajankohtaan vuonna 2022 verrattuna latausmäärät ovat yli kaksinkertaistuneet, ja sähköä on toimitettu 200 prosenttia enemmän. Erityisen paljon lataukset ovat kasvaneet verkoston laajennetuilla asemilla, mikä kertoo siitä, että suosituimmilla latausasemilla kysyntä kasvaa voimakkaasti entisestään.



"Kasvuluvut kertovat, että yhdellä latauskerralla asiakkaat lataavat enemmän sähköä. Se puolestaan tarkoittaa, että latausasemillamme asioi entistä useammin täyssähköauto ja toisaalta suurteholatauslaitteita käytetään koko ajan enemmän. Tuplasimme K-Lataus-verkostomme koon viime vuoden aikana sekä laajensimme merkittävästi olemassa olevia latausasemia. Jatkamme liikenteen vihreän siirtymän vauhdittamista edelleen," Määttänen kuvailee.

Myös asiakaskunta on kasvanut alkuvuoden aikana. Asiakkaita on laajentunut 70 prosenttia ja aktiivisten asiakkaiden määrä lähes kaksinkertaistui verrattuna samaan ajanjaksoon vuonna 2022. Alkuvuoden aikana K-Lataus-asemilta on ladattu yli kaksi kertaa enemmän sähköä kuin koko vuonna 2021 yhteensä. Kaikki K-Lataus-asemilta ladattava sähkö on kotimaisella tuulivoimalla tuotettua.