Insta360:n pienikokoisen toimintakameran akkutelakassa on kääntyvä näyttö

Insta360 esitteli seuraajan pari vuotta sitten julkistetulle GO 2 -toimintakameralle. Uusi GO 3 tarjoaa aiempaa laadukkaampaa kuvaa, parempaa akunkestoa ja monipuolisemman akkutelakan.

Insta360 GO 3 -toimintakamera on kooltaan noin peukalon kokoinen ja painaa 35 grammaa. Kokonsa puolesta kamera kulkee mukana missä tahansa ja sen voi kiinnittää sekä magneettisesti metallipintoihin että erilaisiin kiinnitysjalustoihin.

Magneettikiinnityksellä toimintakamera voidaan vaivatta kiinnittää vaikkapa eri kulkuneuvoihin tai mukana tulevan magneettiriipuksen avulla esimerkiksi paidanrintaan roikkumaan. Lisäksi kameran paketissa on nopea kiinnike, jolla kamera voidaan kiinnittää vaikkapa hattuun tai kypärään. Mukana tulevalla kamerajalustalla kameran voi liittää vaikkapa auton tuulilasiin.







Videokuvauksessa kamera kykenee nyt enintään 2.7K-videotarkkuuteen, mutta tällöin kuvanopeus jää 30 kuvaan sekunnissa. 1440p- ja 1080p-tarkkuudella voi kuvata 50 fps:n nopeudella. Lisäksi Full HD -tarkkuudella voi kuvata 120 fps:n nopeudella.

Kameran vakautusteknologia pitää kuvan aina vakaana ja tarvittaessa oikein päin, vaikka kameraa pyörittää ympäri.

Kamera on suojattu IPX4-standardin mukaisesti ja se on vesitiivis jopa viiden metrin syvyyteen asti. Tämä mahdollistaa kameralla kuvaamisen myös veden alla.

Edeltäjässä on vain yksi mikrofoni, mutta GO 3:ssa niitä on nyt kaksi kappaletta. Tämä mahdollistaa kameran käyttämisen esimerkiksi videobloggauksessa ilman erillistä äänentallennusta. Ohjelmiston avulla häiritseviä taustaääniä saa vähennettyä taustalla, jolloin puhe kuuluu tallennuksessa selkeämmin.





Eniten uudistusta on saanut telakka, joka toimii kameran lataajana. GO 3:n telakassa on nyt myös kosketusnäyttö, joka kääntyy ylös helpottaen oman naaman kuvaamista.

Näytön avulla voi hallita myös kameran erilaisia asetuksia, kuten kuvia ja videoita sekä leikata ja muokata kameran taltioimaa materiaalia.

Kamera kiinnittyy pinnien avulla telakkaan, jolloin telakka myös lataa kameraa. Toimintakameran omasta akusta riittää virtaa yhdellä latauksella jopa 45 minuutin käyttöön. Action Pod -telakan kanssa käyttöaika pitenee peräti 173 minuuttiin eli lähes kolmeen tuntiin.

Insta360 GO 3 -toimintakamera tulee myyntiin 32, 64 ja 128 gigatavun tallennuskapasiteetilla 499, 549 ja 599 euron hinnoin.

Pakettiin sisältyy kameran lisäksi linssinsuojus, Action Pod -telakka, magneettiriipus, kiinnike ja kamerajalusta.





Kameraan on saatavana myös kattava valikoima lisävarusteita, kuten pikakiinnitysjalusta, erilliset linssinsuojat, linssin ND-suotimet, näytönsuoja, säilytyskotelo, säilytyspussi ja jopa 60 metrin syvyyteen asti tiivis sukelluskotelo sekä koiranlelun ja selfietikun yhdistelmänä toimiva noutokeppi.