Xbox Series S -konsolista julkaistiin musta versio teratavun tallennustilalla

Microsoft järjesti sunnuntai-iltana Xbox Games Showcase -tapahtuman, jossa esiteltiin Xboxille saapuvia pelejä. Pelien lisäksi tapahtumassa esiteltiin Xbox Series S -konsolin uusi versio.

Uusi Xbox Series S -konsoli on muuten sama kuin nykyinen valkoinen malli, joka julkaistiin vuonna 2020, mutta uusi versio on saatavilla mustana ja siinä on yhden teratavun verran tallennustilaa. Valkoisessa, alkuperäisessä versiossa on 512 gigatavua tallennustilaa.

Valkoinen, 512 gigatavun malli maksaa Suomessa 309 euroa. Uusi versio maksaa 359,99 euroa ja se on saatavilla 1.9. alkaen. Ennakkotilauksen voi jo nyt tehdä Microsoftin nettisivujen kautta.

Xbox Series X on edelleen Xbox-konsolien paras vaihtoehto tehojen puolesta. Myös tässä konsolissa on teratavun verran tallennustilaa. Hintaa tällä konsolilla on 509 euron verran.



