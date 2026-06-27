Muistien valmistus on nyt maailman kannattavinta bisnestä
Viime syksynä käyntiin roihahtaneen muistipiirien valtavan nopean kallistumisen eli ns. muistikriisin vuoksi maailman kuluttajaelektroniikkaa valmistavat yhtiöt ovat olleet helisemässä.
Firmat eivät uskalla siirtää käsistä karanneita kustannuksia suoraan kuluttajahintoihin, sillä kuluttajat eivät välttämättä olisi kovinkaan ilahtuneita, jos aiemmin 200 euroa maksaneen kännykän seuraajamalli maksaisikin esimerkiksi 500 euroa.
Mutta siinä missä tekoälyfirmojen aiheuttama muistikriisi potkii päähän joitain firmoja, on muistien hurjalla hintojen nousulla myös voittajansa.
Tietysti muistipiirejä valmistavat firmat.
Niiden tuotantokustannukset eivät ole nousseet käytännössä lainkaan. Ne vain pystyvät nyt pyytämään muisteista ihan mitä ne ikinä vain kehtaavatkaan, koska kaikki muistipiirit myydään käsistä joka tapauksessa - hinnasta riippumatta.
Tällä viikolla tuoreimmat talouslukunsa esitteli yksi kolmesta suuresta muistivalmistajasta, amerikkalainen Micron.
Ja olivathan ne luvut Micronin osakkeenomistajille kaunista luettavaa. Yhtiön tuoreimman vuosineljänneksen liikevaihto lähes tuplaantui 41,5 miljardiin dollariin edelliseltä vuosineljännekseltä (ei siis vuoden takaiseen verrattuna, vaan edelliseen kolmeen kuukauteen verrattuna)
Mutta hurjin luku oli ehdottomasti yhtiön bruttokatemarginaali, joka nousi lähes käsittämättömäksi: 84,9 prosenttiin. Myös yhtiön liikevoittoprosentti oli huikea, ollen 80,4%.
Yleensä yli 60 prosentin liikevoittoprosentti on varattu vain harvoille, yleensä ohjelmistoja valmistaville yhtiöille. Mutta Micron valmistaa konkreettisia asioita, eli muistipiirejä. Lähin verrokki löytyy sekin tekoälyhypen keskiöstä, sillä Nvidia on viime vuosina sekin päässyt esittelemään yli 80 prosentin bruttokatemarginaaleja.
Muistien valmistus on siis tällä hetkellä käytännössä lupa painaa rahaa. Myös toinen jättimäinen muistivalmistaja, Samsung takoi alkuvuodesta valtavat voitot, nimenomaan muistibisneksellään.
Kilpailijoita alalle ei kuitenkaan ole syntymässä helpolla, sillä nykyaikaisten, nopeimpien muistipiirien valmistus on erittäin monimutkainen, patentteja täynnä oleva bisnes, jossa uusien tehtaidenkin rakentaminen kestää vuosien ajan.
Eli helpotusta muistipulaan ei ole näillä näkymin tulossa ihan heti ja muistivalmistajat voivat jatkossakin kääriä lihavat voitot nykymarkkinalta.
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