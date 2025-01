DeepSeek -tekoäly jyrää - Nvidia ja OpenAI pulassa

Maailman teknologiapörssit ovat ottaneet tänään isoja iskuja, kun tekoälyn ympärile kasattu valtava arvostuskupla on ottanut ensimmäisen ison osumansa.

Etenkin kahden tekoälyn suosiosta valtavasti hyötyneen yhtiön, eli Nvidian ja Microsoftin osakekurssit ovat laskeneet tänään. Nvidian kurssi on tätä kirjoitettaessa 14,79% laskussa eilisiin kursseihin verrattuna.

Taustalla on kiinalaisen High-Flyer Capital Managementin tytäryhtiön DeepSeekin kehittämä DeepSeep-R1(LLM, large language model).

Uusi LLM on useiden riippumattomien tahojen mukaan "päättelykyvyiltään" yhtä hyvä - ja osittain jopa parempi - kuin tekoälyalan jättiläisen, OpenAI:n uusin o1 -kielimalli.

Tässä ei sinänsä vielä ole mitään ihmeellistä ja erikoista, sillä OpenAI:n kanssa suhteellisen tasavahvasti kisaavia kielimalleja kehittäviä tahoja on muitakin, kuten vaikkapa Meta llama-kielimalleineen sekä Anthropic Claude-kielimalleineen.



Se, mikä on järisyttänyt markkinoita, on, miten pienellä budjetilla kiinalaisfirma on kehittänyt oman kielimallinsa. Yhtiön mukaan kielimallin kouluttaminen maksoi ainoastaan viisi miljoonaa dollaria eli noin 4,8 miljoonaa euroa. OpenAI:n tuoreimman kielimallin koulutuksen on kerrottu maksaneen noin sata miljoonaa dollaria. Lisäksi DeepSeep-R1:n koulutukseen tarvittiin huomattavasti vähemmän ja hitaampia GPU-laskentayksiköitä kuin mitä länsimaiset yhtiöt ovat käyttäneet omien kielimalliensa koulutukseen.

Jotta katastrofi länsimaisten toimijoiden kannalta olisi valmis, DeepSeek julkaisi mallinsa täysin avoimena lähdekoodina - kun OpenAI veloittaa uusimman kielimallinsa käytöstä kuluttajia vähintään 20 euroa kuukaudessa.

Kielimalli on noussut avoimuudestaan johtuen nopeasti mm. Hugging Face -palvelun suosituimmaksi kielimalliksi. Sen käyttökustannukset (palvelinkustannuksina) ovat myös 90 prosenttia pienemmät sovelluskehittäjille, jos ne päättävät käyttää DeepSeep-R1:a OpenAI:n o1-kielimallin sijaan.

Samalla DeepSeekin oma tekoälysovellus on noussut mm. Yhdysvalloissa suosituimmaksi iPhonen tekoälysovellukseksi. Suomessakin uusi tekoälysovellus on noteerattu, sillä DeepSeek on tällä hetkellä kolmanneksi ladatuin tekoälysovellus Androidin sovelluskaupassa ja suosituin iPhonen tekoälysovellus.