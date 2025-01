Microsoft muutti Officen paketin nimen

Microsoft on uudelleenbrändännyt kuukausimaksuun pohjautuvan toimisto-ohjelmistopakettinsa.

Aiemmin Microsoft 365 Office -nimellä tunnettu kokonaisuus on vaihtanut nimeä myös tietokoneilla ja tunnetaan nyt nimellä Microsoft 365 Copilot. Eli vuosikymmenet Officena tunnetun kokonaisuuden nimestä on tipautettu pysyvästi se Office-osa pois ja sen tilalla on Microsoftin tekoälyratkaisuihin viittaava Copilot.

Muutos koskee kaikkia Microsoft 365 -tilauksia ja muutoksen myötä myös Microsoft 365 -paketin päälogo muuttuu hyvin pitkälti Copilot-logon näköiseksi. Muutos on jo joko tapahtunut kaikilla käyttäjillä tai tapahtuu viimeistään seuraavien päivitysten myötä.

Muutoksen taustalla on Microsoftin mukaan se, että toimisto-ohjelmiston tilaushinta sisältää nyt automaattisesti myös perusversion Microsoftin Copilot-toiminnoista - eli tekoälyavustajan kaikissa Officeen kuuluvissa ohjelmissa.



Muutos on osa Microsoftin "tekoäly kaikkeen mahdolliseen" -muutosta, jossa tekoälytoiminnot ovat nykyisin osa jopa Windowsin mukana tulevaa MS Paint -piirto-ohjelmaa sekä Windowsin Muistiota eli Notepadia.