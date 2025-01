Hupsis: TikTok esti vahingossa myös kanadalaiset käyttäjät

Viime yön suurin uutinen oli tietysti se, että TikTok on nyt estetty Yhdysvalloissa.

TikTok itse näyttää nyt amerikkalaisille käyttäjille ilmoituksen siitä, että sovelluksen toiminta on estetty Yhdysvalloissa erillislakiin pohjautuen - ja että yhtiö toivoo 20.1.2025 valtaan astuvan Donald Trumpin hallinnon palauttavan sovelluksen takaisin käyttöön.

Nyt vaikuttaa kuitenkin siltä, että TikTok on ampunut kärpästä tykillä ja estänyt sovelluksen käytön paljon laajemmin kuin pitäisi.

Mitä ilmeisimmin TikTok estää sovelluksensa käytön kaikilta käyttäjiltä, joiden käyttämän kännykän puhelinnumero on +1 -alkuinen. Tässä on vain sellainen tekninen pieni ongelma, että vaikka +1 onkin Yhdysvaltain suuntanumero, se on samalla myös usean muun maan suuntanumero.

Taustalla on lähes sata vuotta sitten tehdyt päätökset, joissa Pohjois-Amerikka otti käyttöön yhteisen puhelinnumeroiden järjestelmän, North American Numbering Planin.



Eli yksinkertaistettuna: +1 -maakoodi ei ole maakoodi, kuten vaikkapa Suomen +358 on, vaan sen jälkeinen suuntanumero määrittää tarkemmin sen, mistä alueesta tai maasta on kyse. Esimerkiksi +1-204 -alkuiset numerot ovat aina Kanadan puhelinnumeroita, +1-246 -numerot puolestaan ohjaavat Bahamalle ja +1-658 -numerot puolestaan Jamaikalle.

Aiheesta on putkahtanut eston astumisen jälkeen valtava määrä ketjuja mm. Redditiin.

Aluksi syyksi epäiltiin sitä, että TikTokiin rekisteröinti olisi tapahtunut ensin Yhdysvaltoihin liitetyllä tilillä ja tilin omistaja on sittemmin vain muuttanut Kanadaan. Näin ei kuitenkaan mitä ilmeisimmin ole, vaan ihmiset jotka eivät ole koskaan käyneetkään Yhdysvalloissa, ovat törmänneet samaan estoon.

Toinen selitys vaikuttaisi olevan se, että monissa Pohjois-Amerikan maissa TikTokin liikenne on aiemmin ohjattu Yhdysvalloissa sijaitseville palvelimille, jotka näyttävät nyt "virheilmoitusta" ja ohjaukset vaikkapa kanadalaisten käyttäjien sovelluksista päivittyvät vasta ajan saatossa hakemaan videot muualta kuin Yhdysvalloissa sijaitsevilta palvelimilta.

Apple on julkaissut oman tukisivunsa TikTok-kieltoon liittyen, jossa yhtiö kertoo, mitä laki käytännössä tarkoittaa. Suomalaisille käyttäjille se tarkoittaa mm. sitä, että jos vierailee Yhdysvalloissa, ei puhelimesta jo löytyvän TikTokin kautta voi tehdä maksuja sisällöntuottajille. Lisäksi sovellukseen eivät lataudu lainkaan TikTokin sovelluspäivitykset sinä aikana kun on lomailemassa Yhdysvalloissa. Sovellusta ei voi myöskään ladata ja asentaa, jos sitä ei ole puhelimessa ollut ennestään, mikäli on vierailemassa Yhdysvalloissa. Toiminnot palaavat takaisin käyttöön, kun poistuu Yhdysvaltain alueelta.