Metan omat tekoälykäyttäjät saapuivat Instagramiin Suomessakin

Voi jeesus. Meta on alkanut työntää AI-profiileja Instaan. Ja kaiken muun hyvän lisäksi nämä profiilit on vahvistettu, ikään kuin niiden henkilöllisyys tai oikeellisuus olisi jotenkin vahvistettu. Mahtava bonus: AI-profiileja ei voi blokata.



[image or embed]