Musiikkia julkaistaan nykyisin päivässä saman verran kuin vuonna 1989 yhteensä

Artistit ovat valittaneet jo vuosien ajan siitä, miten suoratoistopalvelut riistävät artisteja ja että musiikkia tekemällä ei pysty enää elämään.

Tilanne on mielenkiintoinen, sillä kuluttajat käyttävät nykyisin enemmän rahaa musiikkiin kuin koskaan aiemmin. Viime vuonna levymyynti, suoratoisto ja radiokorvaukset kilauttivat musiikkiteollisuuden kassaan hurjat 28,6 miljardia dollaria (noin 27,3 miljardia euroa).

Fyysisten levyjen huippuvuonna, vuonna 1999, summa oli merkittävästi pienempi: 22,2 miljardia dollaria eli nykykurssilla noin 21,2 miljardia euroa.

Samaan aikaan esimerkiksi suoratoistopalveluista suurin, Spotify, ei ole koko historiansa aikana tehnyt yhtään voitollista vuotta vaan yhtiö on polttanut sijoittajiensa rahoja tappiota kyntäen jo 18 vuoden ajan. Tosin tästä vuodesta näyttää tulevan Spotifyn historian ensimmäinen voitollinen tilivuosi.



Artistien voivottelulle on useita syitä. Yksi niistä on todennäköisesti se, että artistit allekirjoittavat nykyisin aiempaa huonompia sopimuksia levy-yhtiöidensä kanssa - eli levy-yhtiöt nappaavat takavuosia isomman siivun tuloista itselleen. Koomista tilanteessa on tietysti se, että artistit eivät julkisuudessa syytä tästä niinkään solmimiaan sopimuksia, vaan mieluummin suoratoistopalveluita.

Toinen iso tekijä on tietysti se, että suoratoistomaailmassa tulot jakautuvat aiempaa epätasaisemmin. Vanhassa, fyysisten levyjen maailmassa se CD-levy jonka kuuntelit kotona vain kerran ja se toinen CD-levy, jota kuuntelit joka päivä parikin kertaa, vuosien ajan - ne molemmat tuottivat artisteille saman summan. Mutta uudessa maailmassa soittokertojen määrä ratkaisee tulot, ei kertaostos.

Yksi mielenkiintoinen muuttuja on jäänyt kokonaan piiloon kaiken metelöinnin keskellä. Kuluttajien musiikkiin kaatama rahamäärä on toki kasvanut reippaasti suoratoiston myötä. Mutta suoratoistopalvelut ja teknologian kehitys ovat omalta osaltaan myös madaltaneet musiikin julkaisun kynnystä.

MusicRadar siteeraa artikkelissaan tutkimusta, jonka mukaan musiikkia tuotetaan nykyisin enemmän kuin koskaan aiemmin.

Itse asiassa musiikkia tuotetaan nykyisin valtavan paljon enemmän kuin koskaan aiemmin.

Kyseisen tutkimuksen mukaan maailmassa julkaistaan nykyisin päivässä saman verran musiikkia kuin koko vuonna 1989 yhteensä.

Ja kyseessä on nimenomaan ihmisten tekemä, "oikea" musiikki eli lukuun ei lasketa mitään tekoälyllä tuotettua äänivallitäytettä.

Samaisen tutkimuksen mukaan maailmassa on tällä hetkellä 76 miljoonaa musiikkia julkaisevaa ihmistä ja luku kasvaa vauhdilla: arvion mukaan vuonna 2030 meillä on keskuudessamme 198,2 miljoonaa artistiksi itseään kutsuvaa ihmistä.



Tästä on helppo päätellä yksinkertaisellakin matematiikalla ainakin se, että siinä missä musiikkiin kulutettu rahamäärä on toki kasvanut vuosien aikana, samaista kakkua on nykyisin jakamassa järjettömän paljon enemmän muusikoita. Joka johtaa yksinkertaisesti siihen, että muusikkoa kohden rahaa on jaossa merkittävästi vähemmän kuin vielä viime vuosituhannella.

Ja on varsin todennäköistä, että jos kakkua on jakamassa kuuden vuoden päästä lähes kolme kertaa nykyistä enemmän artisteja, eivät kuluttajat ole kuitenkaan valmiita maksamaan kolme kertaa enempää suoratoistopalveluistaan kuin nyt.

Lisäksi musiikissa on myös sellainen mielenkiintoinen piirre, että tämän päivän muusikot kisaavat tulojen jaossa tasapäisesti myös vuosikymmeniä sitten menehtyneitä muusikoitakin vastaan - musiikki kun ei juurikaan vanhene.