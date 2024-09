Zen Browser haluaa mullistaa selaimet

Sen jälkeen, kun mainosjätti Googlen omistama Chrome raivasi itsensä selainmaailman ykköseksi, ei selaimissa nähty mitään uutta ja mielenkiintoista melkein 20 vuoteen.

Erilaisia Chromen/Chromiumin päälle rakennettuja vaihtoehtoisia selaimia ilmestyi kyllä aika ajoin ja joissain niistä on ihan fiksujakin ideoita, kuten vaikkapa Bravessa, mutta selaimen perusteet ovat olleet muuttumattomat jo pidemmän aikaa.

Mutta viimeisen vuoden ajan tylsäksi muuttuneella selainten markkinalla on ollut taas vipinää. Ensin tuli Arc Browser, joka päätti muuttaa selainten käyttöliittymän filosofiaa perinpohjin. Acr on kerännyt lyhyessä ajassa itselleen jo pienimuotoisen kultin, eikä suinkaan syyttä.

Nyt leikkiin hyppää mukaan täysin uusi tekijä: Zen Browser.

Zen on Firefoxin perusmoottoria käyttävä, avoimen lähdekoodin selain, joka on ammentanut vahvasti ideoita Arc-selaimelta, mutta myös monilta suosituilta selainten lisäosilta.

Selaimessa on monia pieniä ja isompia nerokkaita oivalluksia "tavallisiin" selaimiin nähden, mutta pikaisessa kokeilussamme kaksi ominaisuutta korostui ylivoimaisesti yli muiden.



Ensinnäkin, Zenin käyttöliittymä on viety äärimmäisen minimalismin suuntaan: välilehdet on sijoitettu pystypalkkiin selainikkunan vasempaan reunaan ja oletuksena niistä näkyy ainoastaan kunkin sivuston logo. Myös selaimen yläreuna on puristettu mahdollisimman tiiviiksi, jättäen mahdollisimman paljon pinta-alaa varsinaisille sivustoille.

Ja sitten tulee se toinen tärkeä kulma: laajakulmanäyttöjen - ja vieläkin leveämpien näyttöjen - yleistyessä moni on päätynyt pitämään kahta selainikkunaa auki yhtä aikaa. Tai jotenkin änkeämään ikkunoita vierekkäin/limittäin näytölle.

Zen ratkaisee tämän ongelman sillä, että selaimesta löytyy suoraan sisäänrakennetut näppäinoikotiet, joilla selainikkunan voi pilkkoa halumallaan tavalla: pystysuunnassa tai vaakasuunnassa siivuiksi - tai vaikkapa ruudukoiksi.

Lisäksi Zenistä löytyy myös ominaisuus nimeltään Työtilat, joita voi luoda rajattoman määrän. Työtila on tavallaan puhdas pöytä, johon voi kasata välilehtiä, jotka liittyvät tiettyyn aiheeseen - ja mitään muita välilehtiä ei näy, missään.

Eli omat työtilat voi luoda vaikkapa "Päivätyö" ja "Vapaa-aika" -pohjalta. Työpäivän päätytyttyä voi selaimen alanurkasta napsauttaa "Vapaa-ajan" päälle, jolloin kaikki työhön liittyvät välilehdet katoavat näkyvistä, koska vaihdoit "vapaa-ajan ruutuun". Ja aamulla töiden alkaessa, sama toisinpäin. Työtilat eivät katoa mihinkään kun ne pistetään syrjään - ja ne pysyvät myös tallessa selaimen ja tietokonen sulkemisenkin jälkeen.

Zen Browser on ladattavissa tämän linkin takaa ja se toimii Windowsilla, Linuxilla ja Macilla.

Selain on vielä vahvasti beta ja käyttöohjeet ovat vähintäänkin keskeneräiset, mutta tässä pari näppäinoikotietä, joita kannattaa kokeilla:

CTRL + Alt + G - tekee avoinna olevista välilehdistä ruudukkonäkymän

CTRL + Alt + H - jakaa selainikkunan avoinna olevien välilehtien kesken vaakatasossa oleviin siivuihin

CTRL + Alt + H - jakaa selainikkunan avoinna olevien välilehtien kesken pystyssä oleviin lohkoihin

CTRL + Alt + U - palauttaa näkymän perinteiseen "yksi sivu näkyvissä kerrallaan" -tilaan



Luonnollisesti ruudun jakamiseen löytyy useita lisäosia eri selaimille, mutta kun selain tekee pilkkomisen ns. natiivisti, yleensä käyttökokemus ja muut lisäosat osaavat käyttäytyä tilanteen kanssa huomattavasti fiksummin.

Kuvituskuvana uutisessamme on ruutukaappaus 21:9 -näytöltä, jossa on yhdessä Zen Browserin ikkunassa auki AfterDawn, Puhelinvertailu sekä HIGH.FI -uutiskeräin.

Kaikki Firefoxin lisäosat toimivat sellaisenaan myös Zen Browserissa.

Suosittelemme kokeilemaan, kokemus on ollut ensitestiemme perusteella yllättävän virkistävä.