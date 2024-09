Windows App korvasi Remote Desktop -sovelluksen

Microsoft on julkaissut uuden sovelluksen, jonka nimi on tyhjentävästi Windows App eli Windows-sovellus. Sovellus on - hyvin hämmentävästi - saatavilla myös Windowsille.

Windows Appin Windowsille tarkoitetun version avulla voi Windowsissa ajaa Windows-sovelluksia.

Se on myös saatavilla iOS:lle, macOS:lle sekä selaimille ja sovelluksesta on saatavilla myös kokeiluversio Androidille.

Kyseessä on siis korvaaja vuosikymmeniä käytössä olleelle Microsoftin Remote Desktop -sovellukselle. Remote Desktopin avulla pystyi ottamaan virtuaalityöpöydän kautta yhteyden toiseen Windows-tietokoneeseen, eli etäkäyttämään nettiyhteyden päässä olevaa toista Windows-tietokonetta.

Microsoftin mukaan Windows App mahdollistaa mistä tahansa käyttöjärjestelmästä, selaimesta tai laitteesta helpot etäyhteydet verkkoyhteyden päässä olevaan Windows-tietokoneeseen.



Siinä missä Remote Desktopin säätömahdollisuudet ovat olleet aiemmin hyvinkin vajavaiset, uusi Windows App lupaa tukea useamman näytön tiloja, eri resoluutioita ja kaksivaiheista tunnistautumista aiempaa helpommin.