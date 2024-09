Ylen radiokanavat voivat kadota kaapeliverkosta

Suomessa on voimassa siirtovelvoite, joka pakottaa kaapelitelevisiotoimijat sekä kerrostaloyhtiöt huolehtimaan siitä, että niiden antenniverkossa olevat kotitaloudet saavat Ylen kanavat koteihinsa.

Kaapelitelevisio-operaattoreita velvoite koskee siten, että ne voivat muuten täysin vapaasti päättää mitä kanavia niiden verkossa näkyy ja kuuluu, mutta kaikki Ylen kanavat niiden on pakko välittää asiakkaille eteenpäin. Ei tietenkään ilmaiseksi, vaan osana kaapelitelevisioliittymän perusmaksua. Mutta vaikkapa DNA tai Telia voisi koska tahansa päättää, että sen asiakkaille ei enää jaella lainkaan Nelosen kanavia - ja se olisi täysin laillista. Yleä taas joukosta ei voi jättää pois.

Vastaava velvoite koskee myös aivan tavallisia taloyhtiöitä, jos niillä on yksi yhteinen TV-antenni, jonka signaali jaellaan talon asukkaille. Eli jos taloyhtiöllä on yhteinen antenni - eikä jokaisella asukkaalla omaansa - niin taloyhtiön on pakko huolehtia että ainakin Ylen kanavat näkyvät ja kuuluvat.



Aiemmin vastaava velvoite koski myös isoimpia kaupallisia kanavia, mutta sitä on vuosien saatossa lievennetty. Tämä on tietysti antanut kaapelitelevisiofirmoille mahdollisuuden neuvotella vaikkapa MTV:n ja Nelosen kanssa korvauksista aivan eri tavalla, kun ne voivat halutessaan päättää jakelun lopettamisesta. Nykyinen laki on vuodelta 2014 ja silloin jakeluvelvoitteeseen lisättiin Ylen HD-kanavien pakollisuus

Yle on kuitenkin pidetty "pakollisena" kanavana. Ensi kesänä kuitenkin velvoite lievenee - mutta vain hieman.

Vuoden 2025 heinäkuusta alkaen Ylen radiokanavia ei tarvitse enää jaella. Eli lähes kaikista suomalaisista kodeista löytyvä, TV-pistokkeen vieressä oleva radiopistoke muuttuu turhaksi jos operaattori päättää käyttää oikeuttaan ja lopettaa radiokanavien jakelun.

Ylen myöntää itsekin, että muutos ei ole suurinta osaa kansaa koskettava, koska valtaosassa kodeista radio kuuluu aivan mainiosti myös "ilmateitse" ja kaapeliverkon kautta kuunneltu radio lieneekin enemmän harvinaisuus kuin normaali käytäntö.

Mutta tiiviisti rakennetuissa moderneissa taloissa ja vaikkapa väestönsuojissa radiosignaali heikkenee nopeasti ja niissä kaapeliverkon tai yhteisantennin kautta jaeltu radiolähetys on ollut kullanarvoinen.