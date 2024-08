Pixelit tulevat Suomeen - näin paljon Googlen uutuudet maksavat

Google piti tänään Made by Google -tilaisuuden, jossa esiteltiin useita uusia Pixel-laitteita. Merkittävintä näissä laitteissa on se, että nämä ovat ensimmäiset Pixel-tuotteet, jotka tulevat Suomessa virallisesti saataville.

Uusia Pixel-puhelimia ovat Pixel 9, Pixel 9 Pro, Pixel 9 Pro XL ja Pixel 9 Pro Fold. Muita uutuuksia ovat Pixel Watch 3 -kello ja Pixel Buds Pro 2 -kuulokkeet sekä jo aiemmin julkaistu Google TV Streamer 4K -mediasoitin.



Kaikki laitteet tulevat saataville virallisesti Suomessa. Virallisia jälleenmyyjiä Suomessa ovat DNA, Elisa, Gigantti ja Google Store. Hieman erikoisesti Verkkokauppa.comia ei ole mainittu viralliseksi jälleenmyyjäksi, vaikka tuolta kautta laitteita on jo vuosia saanut hankittua. Myös operaattoreista Telia on jätetty ulkopuolelle Suomessa, vaikka muualla Pohjoismaissa se on jälleenmyyjä.

Pixel-laitteiden hinnat ja saatavuus Suomessa