Spotify nosti hintojaan Suomessa: Tässä uudet hinnat

Ennakoimme jo viikonloppuna sitä, että Spotify saattaa olla nostamassa hintojaan Suomessakin lähiaikoina. Emme vain arvanneet, että "lähiaikoina" koittaisi näinkin pian.

Eli hinnat nousivat välittömästi, maanantaina 24.7.2023 kaikille uusille tilaajille. Vanhoille tilaajille hintojen korotuksista on lähetetty tänään sähköposti, jossa asiasta tiedotetaan.

Vanhoilla tilaajilla on kuukausi aikaa ennen ennen hintojen nostoa, eli laskutusjaksosta riippuen hinta nousee joko elokuun tai syyskuun jaksoa koskien.

Uudet hinnat ovat tässä:



Spotify Premium: 11,99 euroa / kk (+1,00 euroa aiempaan)

Spotify Duo: 16,49 euroa / kk (+1,50e)

Spotify Perhe: 19,99 euroa / kk (+1e)

Spotify Opiskelija: 6,99 euroa / kk (+0,50e)



Spotifyn hinnan korotuksia on manattu, mutta itse asiassa yhtiö on ollut suhteellisen maltillinen hinnoittelunsa kanssa: 14 vuotta sitten Spotifyn rantautuessa Suomeen, kuukausimaksu oli 9,99 euroa/kk. Ruotsalaisyhtiö on tehnyt tappiota koko olemassaolonsa ajan.