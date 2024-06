Logitechin Keys-To-Go 2 -näppäimistö sopii kannettavaan käyttöön

Oheislaitteiden valmistaja Logitech on jälleen julkaissut uutta näppäimistöä. Tällä kertaa kyseessä on Keys-To-Go 2 -näppäimistöstä, joka on suunnattu matkakäyttöön.

Se on suunniteltu tablettilaitteille, älypuhelimille ja kannettaville tietokoneille. Ohut ja kevyt muotoilu tekee näppäimistöstä helpon ottaa mukaan. Matkakäyttöä varten räätälöity näppäimistö on yhteensopiva useiden käyttöjärjestelmien kanssa, ja näppäimistössä suojakansi kuljetusta varten.

Käytön aikana kansi taittuu kätevästi näppäimistön alle ja asettaa näppäimistön sopivaan kirjoituskulmaan. Pienikokoinen Keys-To-Go 2 yhdistetään Bluetoothilla ja Easy-Switch-näppäimillä eri laitteiden välillä voi helposti vaihdella.

Näppäimistö saa virtansa vaihdettavista nappiparistoista ja toimii niillä jopa 36 kuukautta kerrallaan käyttötavasta ja -määrästä riippuen.

Logi Options+ -ohjelmistolla näppäimistöön voi määritellä erilaisia pikatoimintoja Windows- ja MacOS-käyttöjärjestelmillä.

Kompakti näppäimistö tulee saataville kahdella eri näppäinasettelulla. Grafiitinmustassa yleismallissa on näppäinmerkinnät Android-, ChromeOS-, Windows-, iPadOS-, iOS- ja MacOS -käyttöjärjestelmille. Apple-laitteille omistettu vaaleanharmaa versio sisältää näppäinmerkinnät vain iPadOS-, iOS- ja macOS -käyttöjärjestelmille.



Hintaa näppäimistöllä on 89 euroa.

Nyt julkaistu Keys-To-Go 2 -näppäimistö muistuttaa hyvin vahvasti alle vuosi sitten julkaistua Pebble Keys 2 -näppäimistöä, joka myös sopii hyvin matkakäyttöön pienen kokonsa puolesta.