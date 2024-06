DuckDuckGon tekoälykeskustelu pitää keskustelut yksityisinä

DuckDuckGo lisäsi hakukoneeseensa AI Chat -tekoälykeskustelun. Se tarjoaa anonyymin pääsyn eri tekoälymalleihin.

AI Chatissa käyttäjä voi valita haluamansa mallin. Käytössä on GPT-3.5 Turbo, Claude 3 Haiku, Llama 3 70B ja Mixtral 8x7B.

Muiden tekoälykeskustelujen tapaisesti, DuckDuckGon AI Chatille voi esitellä kysymyksiä, joihin tekoälymalli antaa vastauksen.

AI Chat pitää keskustelut yksityisinä ja eroaa siten muista tekoälykeskusteluista. DuckDuckGo kertoo, että se esimerkiksi poistaa käyttäjän IP-osoitteen ennen kuin keskusteluun kirjoitettu kysymys lähetetään keskustelumallin tarjoajalle. Käytyjä keskusteluita ei myöskään käytetä tekoälymallin kouluttamiseen.

AI Chatin käyttäminen on ilmaista, mutta keskustelussa on päivittäinen raja. DuckDuckGon mukaan on mahdollista, että myöhemmin tulee tarjolle maksullinen vaihtoehto vapaammalla käytöllä ja kehittyneemmillä tekoälymalleilla.