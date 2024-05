Gigantti toi Xiaomi 20+-robotti-imurin myyntiin, vaikka Xiaomi-tuotteiden myynti lopetettiin tammikuussa

Elektroniikkavalmistajan Xiaomin tuotteet ovat suurelta osin poistuneet suomalaisten jälleenmyyjien valikoimista, sillä Xiaomin on todettu tukevan Venäjän hyökkäyssotaa.

Tämän takia operaattorit ja Veikon Kone poistivat Xiaomin tuotteet valikoimistaan syksyllä. Verkkokauppa.com seurasi näitä joulukuussa ja Gigantti puolestaan tämän vuoden tammikussa.

Gigantilta kommentoitiin tuolloin, että kodinelektroniikkaketju ei enää jatkossa tilaa Xiaomi-tuotteita myyntiin, sillä etenkin Xiaomi-puhelinten kohdalla myynti oli laskenut viimeisten kuukausien aikana.

Nyt asiaan on tullut muutos ja Gigantti on lisännyt valikoimiinsa Xiaomi 20+ -robotti-imurin. Sen saa Gigantilta 499 eurolla, ja varastoon laite saapuu 17.5.2024 alkaen. On mielenkiintoista nähdä, kelpaako tämä Xiaomin laite kuluttajille.



Xiaomi 20+ julkaistiin huhtikuun aikana.

Xiaomin uusi robotti-imuri tarjoaa 6000 Pa:n imutehon imurointiin sekä kaksi pyörivää moppia lattioiden tehokkaaseen puhdistamiseen. 5200 mAh:n akun luvataan riittävän 180 minuutin käyttöaikaan.

Mukana tulee tukiasema, joka lataa robotin sekä tyhjentää sen pölysäiliön ja vaihtaa robotin likaveden puhtaaseen.