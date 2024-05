Yrityksille suunnattu Copilot for Microsoft 365 osaa nyt suomen kieltä

Yrityksille tekoälyä tarjoava Microsoftin Copilot for Microsoft 365 tuli yrityskäyttöön saataville marraskuussa 2023. Tuolloin se oli vain suurempien yritysten käytettävissä, mutta tammikuussa käyttö laajeni kaikenkokoisille yrityksille.

Copilot for Microsoft 365 on erittäin tehokas organisaatioiden käytössä, sillä se kattaa internetin lisäksi koko dataympäristön, kuten sähköpostin, tapaamiset, viestit ja dokumentit. Yksinkertaisilla kehotteilla, kuten "Kerro tiimilleni, miten päivitimme tuotestrategian", Copilot kykenee luomaan statuspäivityksiä aamun tapaamisten, sähköpostien ja chat-viestiketjujen perusteella, Microsoft kertoo palvelusta.

Nyt palvelun käyttö helpottuu entisestään, sillä Microsoft tiedottaa palvelun tukevan suomen kieltä eli Copilotin kanssa voi nyt keskustella myös suomeksi.

Uusia tuettuja kieliä on yhteensä 16: arabia, tšekki, tanska, hollanti, suomi, heprea, unkari, korea, norja (bokmål), puola, portugali (Portugali), venäjä, ruotsi, thai, turkki ja ukraina.



Jo aiemmin Copilot on tukenut seuraavia kieliä: kiina (yksinkertaistettu), englanti (US, GB, AU, CA, IN), ranska (FR, CA), saksa, italia, japani, portugali (BR) ja espanja (ES, MX).

Microsoft huomauttaa, että Copilot for Microsoft 365 ei välttämättä vielä ymmärrä kaikkia puhekielen ilmaisuja tai kielellisiä käytäntöjä tietyllä kielellä. Ohjelmistojätti kertoo kehittävänsä Copilotin kielitaitoa jatkuvasti.