HBO Maxin pysyvä 50% alennus pysyy voimassa, kun Max tulee käyttöön - Kunhan et tee tätä virhettä

HBO Max muuttuu Maxiksi toukokuun aikana. Asiasta kerrottiin maaliskuun 2024 lopulla.

Nimenmuutoksen lisäksi luvassa on muitakin uudistuksia, sillä tilausvaihtoehtoja tulee olemaan kolme eli myös hinnat muuttuvat. Tilausvaihtoehtojen hintatiedot julkaistiin huhtikuun 2024 puolivälissä.

Kolmisen vuotta sitten HBO Nordic muuttui nykyiseksi HBO Maxiksi. Tuolloin julkaisun yhteydessä palvelusta tarjottiin "Pysyvä 50% alennus" eli palvelun sai omaksi puoleen hintaan. HBO Maxin Facebook-tilillä on vahvistettu, että kyseinen tarjous pysyy voimassa palvelun muuttuessa.

"Jos HBO Max -tilauksessasi on pysyvä alennus, saat pitää sen (50 % alennusta senhetkisestä hinnasta), kunhan pidät tilauksen voimassa ja noudatat kampanjaehtoja", HBO Maxin Facebook-tilillä kerrotaan käyttäjille.

HBO Maxin suhteen tilausvaihtoehtoja on ollut vain yksi ja nyt niitä on siis kolme. Nyt tiedossa on se, mitä tilauksille tapahtuu tarkemmin:



HBO Max -tilaus muuttuu Maxin Standard -tilaukseksi eli "keskimmäiseksi" vaihtoehdoksi. Tilaus mahdollistaa palvelun katselun 1080p eli FullHD -tarkkuudella. 4K-tarkkuuden katselu vaatii siis päivittämistä kalliimpaan tilausmuotoon.

Ja tässä piilee sudenkuoppa...

Tilausehtojen mukaan voimassaolevan tilauksen muuttaminen suuntaan tai toiseen katsotaan teknisesti uudeksi tilaukseksi.

Eli jos vaihdat HBO Max -tilauksesi Maxin parempaa kuvanlaatua tarjoavaan Premium -tilaukseen, menetät samalla -50% "pysyvän" alennuksesi.

Samoin käy, jos vaihdat perustilauksen edullisempaan, mainoksia sisältävään Basic -tilaukseen. Käytännössä pysyvää -50% alennusta nauttivan tilaajan ei kannata edes rahallisesti vaihtaa Standard -tilaustaan Basic -tilaukseen, sillä Standard-tilaus maksaa alennuksineen (9,99e/kk josta -50% eli 5e/kk) vähemmän kuin Basic-tilaus (alennusten kadottua 5,99e/kk).

Eli lyhyesti:

Jos sinulla on voimassaoleva HBO Maxin pysyvä -50% alennus, älä muuta tilauksessasi mitään. Ikinä.