Näin paljon Samsungin uudet S95D QD-OLED-televisiot maksavat

Samsung julkaisi vuoden 2024 OLED-televisionsa tammikuun alussa. QD-OLEDia käyttävään S95D -sarjaan kuuluu kolme mallia, jotka ovat nyt saapuneet Suomessa myyntiin.

Sarjan kokovaihtoehdot ovat 55, 65 ja 77 tuumaa.

Uudet mallit ovat edeltäjiin verratessa kirkkaampia ja niissä käytetään uutta teknologiaa, joka vähentää heijastuksia.

S95D käyttää 4K-tarkkuutta ja 144 hertsin virkistystaajuutta. Näissä televisioissa on käytössä One Connect box. Tähän laatikkoon yhdistetään muut lisälaitteet, kuten pelikonsolit, ja itse One Connect box yhdistyy televisioon siististi yhdellä kaapelilla.

S95D hinnat

S95D 55" - 2699 euroa

S95D 65" - 3599 euroa

S95D 77" - 4999 euroa



Kahden ensimmäisen mallin osalta hinta on nähtävästi noussut satasen verran S95C -sarjaan verratessa.