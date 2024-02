Päivän diili: Nintendo Switch 249e, halvemmalla kuin koskaan aiemmin

Nintendon Switch-pelikonsoli on ollut käsittämättömän suosittu tuote. Se on myyntimäärillään pyyhkinyt lattiaa sekä Playstationilla että Xboxin eri variaatioilla koko olemassaolonsa ajan.

Konsoli tuli myyntiin jo vuonna 2017, mutta Nintendo ei ole vieläkään kiirehtimässä Switchille seuraajaa, kun Switchin myyntiluvut eivät tunnu laskevan vaikka vuodet vierivät.

Switchin suosiosta kertoo paljon sekin, että konsolia ei ole juurikaan tarjouksissa näkynyt. Mutta nyt tutkaamme osui tarjous, jota ei kannata ohittaa: Nintendo Switchin saisi omakseen nyt 249 eurolla.

Kyseinen hinta on halvin, millä Switchiä on Suomessa koskaan myyty, ainakin parinkin hintavertalusivuston historiadatoihin pohjautuen. Switchin hintalappua ei laskettu edes Black Fridayn aikoihin ja konsolin hinta on pyörinyt viimeisen puolen vuoden ajan 280 euron ja 300 euron välimaastossa.

Tarjous löytyy täältä:



Kyseinen malli Switchistä on LCD-näytöllä varustettu malli, eli ei uudempi OLED-malli. OLED- ja LCD-mallit pyörittävät samoja pelejä, OLEDissa vain näyttötekniikka ja akkukesto on kehittyneempi.

Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission. Emme tiedä tarjouksen kestoa tai sitä, paljonko jälleenmyyjällä on alennustuotetta varastossaan.