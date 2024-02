Mozillan uusi palvelu auttaa poistamaan tietosi netistä

Firefox-selaimesta vastaava Mozilla on julkaissut ilmaiseen Mozilla Monitor (aiemmin Firefox Monitor) -palveluun maksullisen tilauspalvelun.

Maksullinen tilauspalvelu, Mozilla Monitor Plus, automaattisesti poistaa tietosi tietoja välittäviltä sivustoilta ja tarjoaa jatkuvaa henkilötietojen seurantaa.

Aluksi Monitor Plus on käytettävissä vain Yhdysvalloissa, jossa se maksaa 8,99 dollaria kuukaudessa.

Monitor Plus tarjoaa yhden ilmaisen tarkistuksen ja poiston, joka paljastaa sivustot, jotka myyvät henkilökohtaisia tietoja eteenpäin. Henkilökohtaisia tietoja voivat olla nimi, nykyinen ja aiemmat kotiosoitteet ja puhelinnumero. Mozillan mukaan tiedot voivat ulottua myös syvemmälle, kuten perheenjäsenten nimiin, rikoshistoriaan ja harrastuksiin. Mukana voi olla myös luottokorttitietoja, pankkitietoja ja muuta vastaavaa.

Skannausta varten Monitor Plus tarvitsee käyttäjän etu- ja sukunimen, nykyisen asuinpaikan tiedot, syntymäajan ja sähköpostiosoitteen. Mozillan mukaan tämä on pienin tietomäärä, jota tarvitaan tarkkojen hakutulosten saamiseksi.



Yhden ilmaisen skannauksen ja poiston jälkeen käyttäjän tulee maksaa Monitor Plus -palvelusta, joka automaattisesti skannaa tietoja joka kuukausi ja pyytää poistamaan näitä. Aina poistaminen ei onnistu, mutta tällöin palvelu antaa käyttäjälle ohjeita, joilla he voivat itse pyytää tietojen poistamisesta.

The Vergen mukaan Mozilla tekee yhteistyötä Onerepin kanssa skannausten ja tietojen poistamisen suhteen. Yhteensä tietoja pyydetään poistettavaksi yli 190 sivustolta.

Mozillan palvelu ei ole ensimmäinen laatuaan, vaan muitakin vastaavanlaisia palveluita on saatavilla. The Verge kuitenkin pohtii, että Mozilla voi saavuttaa suurempaa jalansijaa, sillä Mozilla on jo tunnetumpi tekijä, ja siltä löytyy muitakin yksityisyyteen keskittyviä tuotteita, kuten Mozilla VPN.

Tavallinen Mozilla Monitor pysyy ilmaisena. Se ilmoittaa, mikäli sähköpostiosoite on vuotanut tietovuodossa.

