Poliisilta varoitus vanhemmille: WhatsAppin ryhmissä jaetaan lapsille sopimatonta sisältöä

Poliisi kertoo tiedotteessaan, että useammalla paikkakunnalla on havaittu lasten ja nuorten WhatsApp-viestiryhmiä, joissa on jaettu lapsille sopimatonta sisältöä. Viestien joukossa on ollut pornografista ja väkivaltaista materiaalia sekä lapsiin kohdistuvaa seksuaalista hyväksikäyttömateriaalia.

Poliisin mukaan suurissa ryhmissä kiertää haitallista materiaalia sisällön valvonnan puutteen takia. Poliisin mukaan ideana on luoda mahdollisimman suuria ryhmiä, ja yhdessä ryhmässä voi olla jopa satoja käyttäjiä, jotka eivät tunne toisiaan.

Ryhmän kasvuun vaikuttaa viestipalvelun oletusasetus, jonka ansiosta ryhmän ylläpitäjät voivat lisätä itselle tuntemattomia henkilöitä ryhmään. Poliisi kehottaakin vanhempia tarkastamaan lasten ja nuorten WhatsAppin asetukset.

"Kehotamme vanhempia tarkistamaan lasten ja nuorten puhelinten Whatsapp-viestisovelluksen asetuksista, että tuntemattomat henkilöt eivät voi lisätä heidän lapsiaan viestiryhmiin, joiden sisältö voi olla haitallista", toteaa rikosylikonstaapeli, Aleksi Karjalainen Keskusrikospoliisista.



WhatsAppissa oletuksena kaikki henkilöt voivat lisätä sinut ryhmään. Asetuksista kohdasta Tietosuoja > Ryhmät voi kuitenkin valita, että vain yhteystiedoissa olevat voivat lisätä sinut ryhmään.