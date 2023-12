Google TV sai parannusta suorituskykyyn

Google kehittää jatkuvasti Google TV -alustaa optimoimalla sitä nopeammaksi. Alustalle tuotiin optimointeja esimerkiksi vuosi sitten ja nyt Google kertoo sivuillaan uudesta päivityksestä, joka nopeuttaa toimintaa.

Google kertoo, että se optimoinut tavan, jolla Google TV:n kotinäytön sisältöä suosittelevat rivit ladataan ja käyttävät muistia. Google on myös yksinkertaistanut järjestelmän sovelluksia, jotta ne toimivat entistä kevyemmin.

Myös esimerkiksi välilehtien lataustapaa on optimoitu. Googlen mukaan pienemmän muistin käytön ansiosta käyttöliittymä tuntuu sujuvammalta.

Lisäksi Google on tehnyt muutoksia vähentääkseen käyttämättömien esiasennettujen sovellusten kokoa, jotta laitteen tallennustilaa jää enemmän käyttöön sellaisille sovelluksille, joita käytät.

Tallennustila on toisinaan ongelma esimerkiksi mediatoistimissa, sillä sitä on yleensä hyvin rajallisesti. Esimerkiksi Chromecast with Google TV -laitteessa ja uusissa Nokian televisioissa on vain 8 gigatavua tallennustilaa.



Googlen mukaan parannukset saapuvat jo eri laitteille.

Lähde: androidpolice.com.