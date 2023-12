Kaikki Windows-tietokoneiden tulostimet vaihtuivat M101-M106 -nimisiksi

Windowsin käyttäjät ympäri maailmaa suuttuivat Microsoftille kuluneen viikon aikana, kun käyttöjärjestelmään oli tunkenut asennuksena täysin uusi ohjelma.

Kyseinen ohjelma oli teknologiajätti HP:n tulostinten hallintaan tarkoitettu HP Smart App -sovellus.

Syytöksiä lensi sekä Microsoftia että HP:ta kohtaan ja jonkinlaista mainosyhteistyötäkin vihjailtiin tapahtuneen.

Mutta kun asiaa alettiin tarkemmin selvittelemään, tapaus muuttuikin omituisemmaksi. Kaikissa maailman Windows 10 ja Windows 11 -tietokoneissa, joissa on ollut kytkettynä tulostin, oli tulostimen nimi vaihtunut. Tulostimen nimeksi oli muuttunut HP LaserJet M101-M106.

Eli olipa koneessa ollut HP:n tulostin, Canonin tulostin tai minkä hyvänsä muun tulostinvalmistajan tulostin, muutos oli tapahtunut. Ja vaikka käyttäjä olisi nimennyt tulostimensa aiemmin itse joksikin helposti muistettavaksi, kuten vaikkapa Matin Mustesuihku, oli senkin nimi vaihtunut HP LaserJet M101-M106:ksi.



Ainoastaan ne käyttäjät säästyivät muutokselta, jotka eivät olleet ehtineet asentaa uusinta Windowsin päivityspakettia käyttöjärjestelmäänsä.

Ja pelkkä nimen muutos ei riittänyt, vaan muutoksen jälkeen tulostimet myös tunnistautuivat käyttöjärjestelmälle HP:n lasertulostimina. Eli kuuliaisena käyttöjärjestelmänä Windows oli tämän jälkeen ladannut "tarvittavat" ajurit, eli HP:n Smart App -ajuri/hallintasovelluksen - ja asentanut sen.

Sekasotkun taustalla on ilmeisesti HP:n moka, jossa se on päivittänyt Windosin laiteajureitaan ja niihin liittyviä metatietoja. Jotain metatietojen päivityksessä on mennyt totaalisesti pieleen ja metatietojen perusteella kaikki tulostimet, valmistajasta riippumatta, tunnistettiin HP:n lasertulostimiksi - ja nimettiin uudelleen sekä asennettiin niille "sopiva" ajuri.

Ongelma on jo korjattu Windowsin päivitystiedoista, eli mikäli ongelma ei ehtinyt osumaan omalle kohdalle, sen ei pitäisi myöskään ilmestyä enää Windowsiin. Eli päivitykset voi taas asentaa turvallisin mielin.