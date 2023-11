Tässä Verkkokauppa.comin vuoden huonoimmat ja palautetuimmat tuotteet

Black Friday -hulinat tarjouksineen on täydessä tohinassa. Tarjouksessa on monenlaista tuotetta, mutta kaikkea ei kannata ostaa – edes halvalla. Tuttuun tapaan jälleenmyyjistä Verkkokauppa.com on paljastanut vuoden palautetuimmat ja huonoimmiksi arvioidut tuotteet, jotta sinun on helpompi vältellä väärien ostojen tekemistä.

Hyvän, laadukkaan ja juuri itselle sopivan tuotteen löytämiseksi kannattaa tehdä erilaista vertailua, esimerkiksi robotti-imurien kohdalla kannattaa vertailla teknisiä tietoja, lukea arvosteluja ja muiden ostajien jättämiä kommentteja.

"Kaikista tehdyistä hankinnoista jopa 95 % alkaa verkosta, eli verkkokauppa on mukana lähestulkoon jokaisessa ostoksessa vähintään tuotteiden vertailuvaiheessa", kertoo Verkkokauppa.comin kaupallinen johtaja Tatu Kaleva. "Hyvä taktiikka on lukea aina useampi arvio tuotteesta, sillä jokaiseen arvioon voivat vaikuttaa arvostelijan omat mieltymykset. Ennen ostopäätöstä kannattaa palauttaa vielä mieleen itselle tärkeimmät valintakriteerit".

Kaleva kertoo, että myös Verkkokauppa.comilla seurataan tiiviisti käyttäjien jättämiä arvioita tuotteista ja tehdään tarvittaessa päätöksiä tuotteen poistamiseksi valikoimista. Jälleenmyyjä kertoo, että toisinaan käyttäjä on havainnut suoranaisia puutteita tuotteen toiminnassa.





Huonoja arvioita ovat tällä kertaa keränneet pääasiassa erilaiset oheislaitteet, kuten panssarilasit ja monitoimivarret. Elektroniikan osalta esille nousee EPOS Sennheiser GSP 670 -langaton pelikuuloke, joka käyttäjien kommenttien mukaan tarjoaa huonoa vastinetta rahalle ja sen ohjelmisto on lähes käyttökelvoton.

Palautettujen listalta löytyy muun muassa toimistotarvikkeita ja sisustustuotteita.

"Usean palautetun tuotteen kohdalla näyttää olevan kyse siitä, että epähuomiossa on tullut tilattua väärä versio tuotteesta ja erehdys on huomattu vasta kotiovella. Listalla on myös paljon sellaisia tuotteita, joiden yhteensopivuuden tarkistaminen verkossa voi olla haastavaa. Kehitämme aktiivisesti tuotetietojen esitystapoja, jotta ne olisivat mahdollisimman helppolukuisia ja palautuksille olisi yhä vähemmän tarvetta", Kaleva kertoo.

Verkkokauppa.comin vuoden 2023 palautetuimmat tuotteet

Tuotteen nimen perässä on palautusprosentti sekä tuotekategoria.



Leitz Recycle -esitekansio, A4, musta - 100 % - Toimistotarvikkeet Zebra Z-Select 2000D -suoralämpötarrat, 57 x 19 mm - 52,4 % - Tulostustarvikkeet 4Living Seinäkello peili, 30 cm - 51,5 % - Sisustus ja huonekalut Markslöjd Garden 24 -puutarhavalosarjan Decklight, 6 cm, 0,8 W, 24 V - 48,3 % - Valaisimet Samsung BN59-00865A alkuperäinen TV-kaukosäädin - 47,6 % - TV ja video Asus AC-Adapter 120 W AC-virtalähde (0A001-00061100) - 45,8 % - Tietokoneet RCK Visio Projekti -taulukkokalenteri 2024 - 44,4 % - Kalenterit, muistikirjat ja vihot Philips Ultra Efficient LED -kynttilälamppu, E14, 4000K, 485 lm, kirkaspintainen - 41,4 % - Lamput ja polttimot Deltaco e-Charge EV-1125 -sähköauton latauslaite, 4 m, Suko-Type1, 1-vaihe, 10 A, 16 A - 41,4 % - Elektroniikka ja autoilu Thule-läpiakseli, 172/178 mm (M12X1.5) - 40,00 % - Pyöräily Philips Ultra Efficient LED -lamppu, E27, 4000K, 485 lm, kirkaspintainen - 40,00 % - Lamput ja polttimot Lenovo TAB M10 HD Folio Case and Film -suojakuori, musta - 40,00 % - Tabletit Aerolatte pressopannu, teräs, 1,0L - 39,50 % - Kahvin ja teen valmistus Hasbro Gaming Trivial Pursuit -perhepeli, SE - 39,50 % - Pelit ja oppiminen Villeroy & Boch NewWave -lautanen, 18 x 15 cm - 39,00 % - Kattaus ja tarjoilu

Verkkokauppa.comin vuoden 2023 huonoimmiksi arvioidut tuotteet

Tuotteen nimen perässä arvostelujen keskiarvo asteikolla 1-5.