C Moren käyttö päättyy suurimmalta osin maanantaina 20. marraskuuta

C More ja MTV Katsomo yhdistyivät syksyllä, 10. lokakuuta. Yhdistymisen myötä C Moresta luovutaan ja käyttöön jää ainoastaan MTV Katsomo.

Tähän asti C Morea on vielä pystynyt käyttämään, mutta C More kertoo sivuillaan, että palvelun käyttö tulee suurimmalta osin päättymään maanantaina 20. marraskuuta.

Kuitenkin eri operaattoreiden asiakkaat siirtyvät uuteen MTV Katsomoon oman aikataulunsa mukaisesti. Operaattorit viestivät asiakkailleen, kun on aika siirtyä käyttämään uutta MTV Katsomoa. Viestintää odotellessa katselu onnistuu yhä C Moressa aiempaan tapaan.

MTV Katsomoa voit käyttää yhä myös täysin maksutta, mutta tarjolla on erilaisia maksullisia MTV Katsomo+ -tilauksia. Halvimmillaan MTV Katsomo+ maksaa 6,95 euroa kuussa ja kallein vaihtoehto on 42,95 euroa kuussa.