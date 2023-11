Black Friday: Chromecast with Google TV HD-versio 34€ ja 4K-versio 56,99€ ilmaisella toimituksella

Black Fridayta vietetään virallisesti perjantaina 24. marraskuuta, mutta alennusmyynnit ovat jo kuitenkin täydessä vauhdissa. AfterDawnin sivuilla myös seuraamme tiiviisti tarjouksia, ja yksi parhaista alennuksista löytyy Googlen mediasoittimista.

Chromecast with Google TV -laitteen HD -versio maksaa tällä hetkellä 34 euroa, kun tavallisesti hinta on 43 euroa. 4K-versio puolestaan kustantaa 56,99 euroa, kun tavallisesti hinta on 69,99 euroa.

Tällä hinnalla laitteet saa suoraan Googlen omasta verkkokaupasta maksuttomalla toimituksella.

Muista kaupoista HD-versiota saa alkaen 31,90 eurolla ja 4K-mallia alkaen 65 eurolla, mutta näiden kohdalla tilauksiin lisätään usein toimituskulut.

Chromecast with Google TV -laite on television HDMI-porttiin liitettävä lisälaite. Laite hyödyntää Google TV -käyttöliittymää, jonka kautta toistetaan erilaisia suoratoistopalveluita ja muita sovelluksia. Laitteen mukana toimitetaan kaukosäädin.

Näiden kahden laitteen merkittävin ero on se, että HD-versio toistaa enintään Full HD-kuvaa ja 4K-versio yltää nimensä mukaisesti 4K-tarkkuuteen. Tarkemmat erot löydät täältä.

4K-versio on myös arvosteltu AfterDawnin toimesta.

Tarjous löytyy Google Storesta. Tarjous on voimassa 1.12.2023 asti.





