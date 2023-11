Black Friday: suurta kuvaa halvalla - TCL:n 98-tuumainen televisio vain 1999 euroa

Muutamia vuosia sitten suuresta koosta sai maksaa suuren hinnan, mutta enää se ei pidä paikkaansa. Loppuvuoden alennuskampanjat ovat meneillään, jonka myötä muun muassa televisioista löytyy useita tarjouksia.

TCL:n 98-tuumainen P745 -televisio saapui Suomessa myyntiin syyskuussa, mutta jo nyt televisio on päätynyt merkittävään alennukseen. Suositushinta on 3999 euroa, mutta nyt Black Friday -tarjousten aikaan tätä televisiomallia myydään vain 1999 eurolla.

98P74:ssa on LCD-paneeli 4K-tarkkuudella ja 120 hertsin virkistystaajuudella. Televisiossa on myös HDMI 2.1-portti. Käyttöjärjestelmänä toimii Google TV. P74-sarja tukee Dolby Vision- ja Dolby Atmos-tekniikoita. 98-tuumaisessa on Game Master Pro 2.0-pelitila, joka säätää automaattisesti asetuksia, kun televisioon liittää pelikonsolin. Sen avulla voi myös säätää manuaalisesti asetuksia oman valikon kautta pelatessa.

Black Friday -tarjous



Tarjous löytyy Gigantilta, Verkkokauppa.comilta ja Veikon Koneelta.





Tämä artikkeli sisältää yhteistyökumppaneiden linkkejä. Tuotteen hinta ei muutu, mutta saamme mahdollisesti siitä pienen komission.