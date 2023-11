Honor toi myyntiin 11,5-tuumaisen näytön omaavan Pad X9 -tabletin

Honorin kesällä julkaisema Pad X9 -tabletti on tullut saataville Suomessa. Kyseessä on melko edullisesta laitteesta, sillä suositushinta on 279 euroa. Suomessa laitetta saa ostettua ainakin Telian ja Veikon Koneen kautta.

Alle 300 euron hinnalla itselleen saa laitteen, jossa on 11,5-tuumainen LCD-näyttö 2000 x 1200 pikselin tarkkuudella, 120 hertsin virkistystaajuudella ja 400 nitin maksimikirkkaudella. Laitteessa on panostettu äänentoistoon kuuden kaiuttimen voimin. Ne toistavat ääntä vasemmalle ja oikealle sekä ylhäälle ja alhaalle.

499 gramman painoisen laitteen sisällä on Snapdragon 685 -piiri, joka tukee myös 4G-yhteyttä. RAM-muistia on 4 gigatavua ja sisäistä tallennustilaa 128 gigatavua. 7250 mAh akun luvataan yltävän jopa 13 tunnin akunkestoon. Laturia pakkauksessa ei toimiteta.

Käyttöjärjestelmänä toimii Android 13 ja sen päällä Honorin oma MagicOS 7.1.