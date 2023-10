Microsoft Word täytti 40 vuotta

Vuosi 1983. Suomen singlelistan ykkösenä soi tuolloin Riki Sorsan Muuttohaukka ja vuoden katsotuimmaksi elokuvaksi elokuvateattereissa nousi James Bond -leffa Octopussy. Commodore 64 oli nousemassa kovaa vauhtia Suomen suosituimmaksi tietokoneeksi.

Samaisena vuonna tapahtui tietotekniikan historiassa merkittävä tapaus, kun Microsoft julkisti yhtiön ensimmäisen tekstinkäsittelyohjelman, Microsoft Word 1.0:n 25. lokakuuta, 1983.

Muistitte nippelitiedon osaajat aivan oikein: Windowsia ei vielä ollut olemassakaan, vaan Wordin käyttöjärjestelmänä oli tekstipohjainen DOS. DOS-version lisäksi Word julkaistiin samaan aikaan myös jo kauan sitten kuopatulle Xenix-käyttöjärjestelmälle (Xenix oli Microsoftin oma UNIX).

Word tarjoili jo alkumetreiltään lähtien muutamia innovaatioita, sillä ohjelma tuki jo tuolloin hiirtä - vaikka hiiren käyttö ei ollut vielä millään muotoa valtavirtaa. Lisäksi ohjelma oli kaikesta karuudestaan huolimatta alkeellinen WYSIWYG-ohjelma, eli ruudulla näkyvä tekstin esitysmuoto saatiin tulostettua samannäköisenä myös paperille.



Mikään myyntimenestys ensimmäinen Word ei ollut, mutta Microsoftin päättäväisyydellä - ja jo tuolloin kohtuullisen reippaalla sotakassalla - yhtiö jatkoi sisukkaasti Wordin parantelua vuosi ja versio kerrallaan.

Windowsille erikseen räätälöity versio Wordista syntyi vuonna 1989, mutta Applen Maceille tuki saatiin jo vuonna 1985. Vuosikymmenten aikana Microsoft myös käänsi suositun ohjelmistonsa (nykyvinkkelistä katsottuna) varsin mielenkiintoisillekin käyttöjärjestelmille: Word oli aikanaan saatavilla mm. Atari ST:lle, SCO Unixille sekä Windowsin pahimmalle kilpailijalle 1990-luvulla eli OS/2:lle.

Tällä hetkellä uusin Wordin versio on Word 2021, joka sisältyy Office 2021 -pakettiin. Versionumeroinniltaan kyseinen versio on virallisesti Word for Windows 16.0.

Microsoft juhlisti tänään merkkipaalua itse ja julkaisi pienen aikajanan Wordin kehityskaaresta.

Urheimmille sieluille suosittelemme tutustumaan Word 1.15:n (ei siis aivan ensimmäinen versio, vaan hieman paikattu, vuonna 1984 julkaistu versio) ruutukaappauksiin (sivu ei käytä salausta).

Nyttemmin Wordin pahimmaksi kilpailijaksi on asettunut avoimen lähdekoodin LibreOffice, mutta etenkin yritysasiakkaiden keskuudessa Wordin asema on lähes järkähtämätön.

uutiskuva: WinWorldPC