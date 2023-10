Yhdysvaltain suurin ketju lopetti DVD- ja Blu-ray -elokuvien myynnin

Fyysisten medioiden aikakausi alkaa nilkuttamaan vääjäämättä kohti loppuaan. Niiden valmistus tuskin koskaan loppuu lopullisesti, mutta tavallisten kuluttajien osalta maaliviiva alkaa jo näkymään.

Yhdysvaltain suurin elektroniikkakauppa Best Buy on päättänyt lopettaa kaikkien fyysisten elokuvien myynnin. Ketjun kivijalkaliikkeissä muutos on jo edennyt pitkään, mutta nyt lopettaminen koskee kaikkia ketjun kauppoja - ja myös Best Buyn verkkokauppaa.

Muutos koskettaa kaikkia formaatteja, eli myynti loppuu sekä DVD-levyjen että Blu-ray -levyjen osalta, koskien myös Blu-ray 4K Ultra HD -elokuvia.

Vielä vuonna 2005 DVD-leffojen myynti pelkästään Yhdysvalloissa ylitti 15 miljardin euron vuosittaisen rajan. Tuon jälkeen on tultu ryminällä alas, niin DVD:n kuin Blu-raynkin osalta, kun kuluttajat ovat valinneet fyysisten tallenteiden sijaan suoratoistopalvelut.

Asiasta ensimmäisenä uutisoineen The Digital Bitsin mukaan elokuvastudiot keskittävät nyt fyysisten tallenteiden myynnin pitkälti Amazonin varaan.



Yhdysvalloissa fyysisten elokuvalevyjen myynti on romahtanut yli 90% alan kulta-ajoista.

Suomessa kivijalkaliikkeistä fyysisiä (uusia) elokuvia myyvät vielä elokuviin keskittyvät erikoisliikkeet sekä suurimmat hypermarketit.