Pian yli 50 euron ostokset voi maksaa lähimaksulla kortilla, mutta PIN-koodi vaaditaan jatkossakin

Maksuratkaisujen toimittaja Nets kertoo tiedotteessaan, että 1.1.2024 Suomessa astuu voimaan uusi Single Tap -vaatimus.

Single Tap mahdollistaa lähimaksamisen summasta riippumatta eli pian korttia ei enää tarvitse syöttää korttipäätteeseen, vaan riittää, että korttia heilauttaa lähimaksua tukevassa kohdassa.

Tosin yli 50 euron ostoksissa ostajan täytyy jatkossakin näpytellä PIN-koodi laitteeseen.

Mobiilimaksujärjestelmillä, kuten Apple Paylla ja Google Paylla, yli 50 euron ostokset hoituvat jo lähimaksulla ja näissä tapauksissa ostos vahvistetaan esimerkiksi sormenjäljellä.

Single Tap on tuettuna Mastercard-, Visa-, Union Pay- ja Diners & Discover -korttimaksuille.

Netsin mukaan maksupäätteen pitää myös tukea Single Tapia. Sen mukaan monet tätä jo tukevat, ja määrän odotetaan kasvavan merkittävästi vuoden vaihteeseen mennessä.

Kauppiaille muutoksesta on tiedotettu ensimmäisen kerran vuonna 2021. Siirtyminen uuteen toiminnallisuuteen käy lähes kaikissa Netsin omissa maksupääteohjelmistoissa automaattisesti. Muissa maksupäätteissä kauppiaan on varmistettava, että Single Tap -toiminnallisuus on tuettuna ja aktivoituna käytössä oleville maksupäätteille hyvissä ajoin ennen 1.1.2024.



Netsin mukaan vuonna 2023 lähimaksua Suomessa käyttää 77 prosenttia kuluttajista. Muutoksen jälkeen lähimaksun suosion odotetaan kasvavan Suomessa entisestään.