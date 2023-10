Sony Pictures Core (Bravia Core) -viihdesovellus julkaistiin PS5- ja PS4-konsolille - Tarjolla yli 2000 Sony-elokuvaa

Sony julkaisi tänään PlayStation 5- ja PlayStation 4-konsoleille yrityksen elokuvien vuokrauspalvelun 23 maassa, joiden joukkoon myös Suomi lukeutuu.

Palvelu on tähän mennessä ollut käytettävissä vain Sonyn televisioissa. Palvelun nimi on tähän asti ollut Bravia Core, mutta PlayStation-konsoleilla palvelu julkaistaan Sony Pictures Core -nimellä ja seuraavan vuoden aikana uudelleenbrändäys tapahtuu myös televisioiden puolella.

Sony Pictures Coren kautta on mahdollista vuokrata tai ostaa yli 2000 Sony Picturesin elokuvaa. Näiden joukkoon kuuluvat muun muassa Spider-Man: Across the Spider-Verse, Uncharted, 65 ja Ghostbusters: Afterlife.

Palvelun kautta on myös mahdollista katsella joitakin elokuvia ennen muita. Ensimmäisenä palveluun tulee saataville Gran Turismo: Based on a True Story (Gran Turismo – perustuu tositarinaan). Kyseinen elokuva on jo katsottavissa muutamissa maissa palvelun kautta, mutta Suomessa se ei vielä ole tarjolla.



Sonyn mukaan Sony Pictures Core tarjoaa enemmän IMAX-tehostettuja elokuvia kuin mikään muu palvelu, ja tarjolla on elokuvia myös 4K- ja HDR-laadulla sekä Dolby Atmos -äänellä.

PlayStation Plus Premium -tilaajat saavat käyttöönsä jopa 100 elokuvan valikoiman osana tilausta. Tarjonta vaihtuu tasaisesti ja Sonyn mukaan luvassa on myös muita etuja myöhemmin. Sony nosti hiljattain PS Plus -tilausten hintoja.