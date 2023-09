Logitech julkaisi kaksi mikrofonia ja valaisimen striimauskäyttöön

Oheislaitteiden valmistaja Logitech julkisti Logitech G Yeti GX- ja Logitech G Yeti Orb -mikrofonit sekä Logitech G Litra Beam LX -valaisimen. Nämä täydentävät aiempia striimaustuotteita, ja samalla Blue- ja Litra-tuotemerkit yhdistyvät Logitech G -merkin alle.

Logitech G Yeti GX -pöytämikrofoni hyödyntää tuttua Yeti-muotoilua. Mikrofonin superhertan muotoisen suuntakuvion ansiosta hiiren ja näppäimistön naksumisen kaltaiset taustaäänet jäävät kuulumatta. Lisäksi automaattiset asetukset äänentasoille ehkäisevät sekä taustahälyä että ylikovia ja äkkinäisiä äänenvoimakkuuden leikkauksia.

Yeti GX -mikrofonissa hyödynnettävä Blue VO!CE -äänitekniikka mahdollistaa erilaisten äänisuotimien ja -efektien käytön puheäänen kanssa. USB-C-liitännällä varustettu mikrofoni on helppo ja nopea ottaa käyttöön. Se sopii niin striimaukseen kuin muuhunkin äänen taltiointiin. Mikrofoni toimitetaan tukevan pöytätelineen kanssa.





Logitech G Yeti Orb on puolestaan pienikokoinen pallomikrofoni. Logitechin mukaan USB-C -liitäntää käyttävä mikrofoni on helppo ottaa käyttöön, joten se on ihanteellinen ratkaisu esimerkiksi aloitteleville striimaajille.

Mikrofonin räätälöity kondensaattorikapselitekniikka tallentaa ääntä hertan muotoisella suuntakuviolla.

Yeti GX -mikrofonin lailla myös Yeti Orb osaa automaattisesti säätää tulevaa äänenvoimakkuutta ja näin ehkäistä ylikovia ääniä, joita saattaa tapahtua huomaamatta intensiivisissä pelihetkissä. Lisäksi mikrofonin ääniasetuksia ja -suotimia voidaan muokata helposti G HUB -sovelluksella ja Blue VO!CE -äänitekniikalla.

Valaistusta striimaamiseen saa tuotettua Litra Beam LX -valaisimella, joka valaisee kaksipuolisesti RGB-valollaan TrueSoft-teknologiaa hyödyntäen. Valotehoa ja lämpötilaa voi myös monipuolisesti muokata, aina lämpimästä kynttilänvalosta viileään sinisävyyn asti 2700 – 6500 kelvinin säätövaralla.

Valaisimen LIGHTSYNC RGB -tekniikan väriasetuksista löytyy jopa 16,8 miljoonaa värisävyä. Näin käyttäjä voi valita mieleisensä väri- ja valoasetuksen tunnelman ja tilanteen mukaan. LIGHTSYNC-tekniikka tukee myös Windows Dynamic Lighting -ominaisuutta, jolla voidaan tuoda synkronoitu väri- ja valaistusasetus kaikille sitä tukeville Windows 11 -yhteensopiville laitteille, kuten monille Logitech G -hiirille, -näppäimistöille ja -kuulokkeille.





Viime vuonna Logitech julkisti Twitch-striimaajille tai vaikkapa videopuheluihin sopivan Litra Glow -valaisimen.

Logitech G Yeti GX, Logitech G Yeti Orb ja Logitech G Litra Beam LX tulevat myyntiin 159, 69 ja 169 euron kuluttajahinnoin.